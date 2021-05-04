ارتفاع أرباح أرامكو 30% في الربع الأول من عام 2021

الرياض (صدى):
حققت شركة "أرامكو" ارتفاعاً في أرباح الربع الأول من العام الجاري، بواقع 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إلى 81.4 مليار ريال، وبلغت مبيعات "أرامكو" الفصلية 272 مليار ريال.
وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الدخل للربع الأول من عام 2021 وصل إلى 81.44 مليار ريال (21.72 مليار دولار)، مقارنة مع 62.48 مليار ريال (16.66 مليار دولار) عن الفترة ذاتها من عام 2020، في المقام الأول، إلى ارتفاع أسعار النفط الخام وتحسن هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، وتوحيد نتائج أعمال "سابك"، فيما قابل ذلك جزئيًا انخفاض في حجم مبيعات النفط الخام.
وكان صافي دخل "أرامكو" بلغ 52.46 مليار ريال (13.99 مليار دولار) في الربع الرابع من عام 2020، حيث تعكس الزيادة خلال الربع الأول 2021 ارتفاع أسعار النفط الخام، وتحسن هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، ما قابله جزئيًا انخفاض حجم مبيعات النفط الخام.
وأعلنت "أرامكو" عن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 70.33 مليار ريال سعودي (18.76 مليار دولار) عن الربع الأول 2021، بحصة للسهم عند 0.3518 ريال.
وأكدوا أن تاريخ الأحقية في 1442/09/28هـ الموافق 2021/05/10م، على أن تكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيكون تاريخ التوزيع 1442/10/21هـ الموافق 2021/06/02م.