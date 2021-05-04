نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

ارتفاع أرباح أرامكو 30% في الربع الأول من عام 2021

منذ ساعة
1820
1
ارتفاع أرباح أرامكو 30% في الربع الأول من عام 2021

الرياض (صدى):
حققت شركة "أرامكو" ارتفاعاً في أرباح الربع الأول من العام الجاري، بواقع 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إلى 81.4 مليار ريال، وبلغت مبيعات "أرامكو" الفصلية 272 مليار ريال.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الدخل للربع الأول من عام 2021 وصل إلى 81.44 مليار ريال (21.72 مليار دولار)، مقارنة مع 62.48 مليار ريال (16.66 مليار دولار) عن الفترة ذاتها من عام 2020، في المقام الأول، إلى ارتفاع أسعار النفط الخام وتحسن هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، وتوحيد نتائج أعمال "سابك"، فيما قابل ذلك جزئيًا انخفاض في حجم مبيعات النفط الخام.

وكان صافي دخل "أرامكو" بلغ 52.46 مليار ريال (13.99 مليار دولار) في الربع الرابع من عام 2020، حيث تعكس الزيادة خلال الربع الأول 2021 ارتفاع أسعار النفط الخام، وتحسن هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، ما قابله جزئيًا انخفاض حجم مبيعات النفط الخام.

وأعلنت "أرامكو" عن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 70.33 مليار ريال سعودي (18.76 مليار دولار) عن الربع الأول 2021، بحصة للسهم عند 0.3518 ريال.

وأكدوا أن تاريخ الأحقية في 1442/09/28هـ الموافق 2021/05/10م، على أن تكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيكون تاريخ التوزيع 1442/10/21هـ الموافق 2021/06/02م.

أرامكو
أسعار النفط
مبيعات أرامكو

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127608
منذ ساعة
ويش صار على براميلنا ، لاحس ولا خبر...!!

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

النشمي
الله يشفيه
النشمي
طيب
النشمي
طيب
النشمي
طيب
زائر
الحين حاطين مسلسل طووووول رمضان مختص بالتقليد وش بيستفيد المشاهد اذا كان المشاهد اصلا مايعرف اللي يقلدونهم واذا كان يعرفهم وش الفايده اشوف واحد...

أخر الأخبار

بالفيديو.. مكافحة المخدرات: المدمن مريض وليس مجرم
بالفيديو.. مكافحة المخدرات: المدمن مريض وليس مجرم
منذ 18 دقيقة 1410
المالية ترحب ببيان خبراء صندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المادة الرابعة للعام 2021م
المالية ترحب ببيان خبراء صندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المادة الرابعة للعام 2021م
منذ 38 دقيقة 1669
ميسي يخرق بروتوكول كورونا ويقيم حفل عشاء بمنزله
ميسي يخرق بروتوكول كورونا ويقيم حفل عشاء بمنزله
منذ 48 دقيقة 1811
مواصفات كيا K900 فيس ليفت الجديدة
مواصفات كيا K900 فيس ليفت الجديدة
منذ 58 دقيقة 1508
شاهد.. عبير سندر تنجب طفلها الأول وتنشر صورة له
شاهد.. عبير سندر تنجب طفلها الأول وتنشر صورة له
منذ ساعة 1416
فوائد مذهلة لـ الصيام المتقطع
فوائد مذهلة لـ الصيام المتقطع
منذ ساعة 1489
ارتفاع أرباح أرامكو 30% في الربع الأول من عام 2021
ارتفاع أرباح أرامكو 30% في الربع الأول من عام 2021
منذ ساعة 1824
محمد الدويش : ما العيب في قول .. الأهلي هو سبب تأهل الهلال في آسيا
محمد الدويش : ما العيب في قول .. الأهلي هو سبب تأهل الهلال في آسيا
منذ ساعة 453
حمود الشهري : هذه قصة فشل صفقة انتقال ياسر الشهراني للنصر
حمود الشهري : هذه قصة فشل صفقة انتقال ياسر الشهراني للنصر
منذ ساعة 599
وظائف تقنية شاغرة توفرها هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي
وظائف تقنية شاغرة توفرها هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي
منذ ساعة 2015