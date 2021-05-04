وظائف تقنية شاغرة توفرها هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف توفر وظائف تقنية شاغرة بالرياض.
الوظائف:
1- مسؤول أول حماية البيانات والخصوصية:
- درجة البكالوريوس في تخصص (نظم المعلومات، علوم الحاسب، الأمن السيبراني) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة، مع معرفة معايير وأطر الخصوصية، وتقنيات حماية البيانات مثل تقنيات إخفاء البيانات، وتقنيات تشفير البيانات، وغيرها.
2- مهندس مشاريع:
- درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات، علوم الحاسب، هندسة الحاسب، الهندسة الكهربائية، هندسة البرمجيات) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات تخطيط وإدارة هندسة المؤسسات.
3- مدير حماية البيانات والخصوصية:
- درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (نظم المعلومات، علوم الحاسب، الأمن السيبراني) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 9 سنوات في مجال ذات صلة، منها خبرة لا تقل عن 5 سنوات في منصب إداري، ضمن وظيفة الأمن السيبراني ومجال حماية البيانات والخصوصية.
4- شريك هندسة المشاريع:
- درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات، علوم الحاسب، هندسة الحاسب، الهندسة الكهربائية، هندسة البرمجيات) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في تخطيط هندسة المشاريع أو مجال ذات صلة
وأشارت الهيئة إلى أن التقديم سينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، مبينة أنه يمكن التقديم عن طريق
مسؤول أول حماية البيانات والخصوصية: هنا
مهندس مشاريع هنا
مدير حماية البيانات والخصوصية: هنا
شريك هندسة المشاريع: هنا