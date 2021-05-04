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وظائف تقنية شاغرة توفرها هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي

منذ 25 دقيقة
1484
وظائف تقنية شاغرة توفرها هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف توفر وظائف تقنية شاغرة بالرياض.

الوظائف:

1- مسؤول أول حماية البيانات والخصوصية:

- درجة البكالوريوس في تخصص (نظم المعلومات، علوم الحاسب، الأمن السيبراني) أو ما يعادلها.

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة، مع معرفة معايير وأطر الخصوصية، وتقنيات حماية البيانات مثل تقنيات إخفاء البيانات، وتقنيات تشفير البيانات، وغيرها.

2- مهندس مشاريع:

- درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات، علوم الحاسب، هندسة الحاسب، الهندسة الكهربائية، هندسة البرمجيات) أو ما يعادلها.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات تخطيط وإدارة هندسة المؤسسات.

3- مدير حماية البيانات والخصوصية:

- درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (نظم المعلومات، علوم الحاسب، الأمن السيبراني) أو ما يعادلها.

- خبرة لا تقل عن 9 سنوات في مجال ذات صلة، منها خبرة لا تقل عن 5 سنوات في منصب إداري، ضمن وظيفة الأمن السيبراني ومجال حماية البيانات والخصوصية.

4- شريك هندسة المشاريع:

- درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات، علوم الحاسب، هندسة الحاسب، الهندسة الكهربائية، هندسة البرمجيات) أو ما يعادلها.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في تخطيط هندسة المشاريع أو مجال ذات صلة

وأشارت الهيئة إلى أن التقديم سينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، مبينة أنه يمكن التقديم عن طريق

مسؤول أول حماية البيانات والخصوصية: هنا

 

مهندس مشاريع هنا

مدير حماية البيانات والخصوصية: هنا

شريك هندسة المشاريع: هنا

 

سدايا
الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
وظائف تقنية شاغرة

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله اكبر ..
ابو محمد 😎 ✍️
اتغطى كويس وانته نايم ياولد نجر واحلامك مع الملايكه لا تخبر بها احد على شان مايحسدوك بعدين اوعى تاكل بيض مسلوق بجيب الغثه والاحلام...
رام العلا
واضح إنه ما مرر الكورة لصاحبه لحاجة في نفس بعقوب
محمد الدوسري
تقصد الفراش.... السعودي مايهمه وجبه دسمه وجبه خفيفه ضارب ضارب
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله

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