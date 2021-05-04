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ارتفاع مخيف في معدلات انتحار أطفال سوريا

منذ 42 دقيقة
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ارتفاع مخيف في معدلات انتحار أطفال سوريا

دمشق (صدى):
كشفت منظمة "أنقذوا الأطفال" العالمية عن انتحار 246 شخصًا سوريًا، و1748 محاولة انتحار لآخرين خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، مؤكدة أن من بين كل خمسة منتحرين طفل.

وأوضحت المنظمة أن نسبة الانتحار خلال الأشهر الأخيرة من 2020 قفزت إلى 90% مقارنة مع بداية العام الماضي.

وأشارت إلى أن 42 % من المنتحرين تبلغ أعمارهم 15 عاما أو أقل، بينما 18 بالمئة منهم هم من فئة الشباب والمراهقين ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و20 سنة.

وذكرت مصادر أن عمليات خطف يومية ترتكبها الميليشيات الإرهابية بحق المدنيين عامة والفتيان والفتيات القاصرات خاصة، بدافع الفدية والاغتصاب والتجنيد، هي وراء حالات الانتحار تلك.

سوريا
انتحار

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أحدث التعليقات

محمد الدوسري
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