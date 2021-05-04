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عائض القرني يقدم قصيدة لبائعة الخضار "أم زياد"

منذ ساعة
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عائض القرني يقدم قصيدة لبائعة الخضار "أم زياد"

عادل الحربي (صدى):
قدم الداعية عائض القرني، قصيدة إلى "أم زياد" بائعة الخضار التي تم تصويرها في الدمام، وتعرضت للتنمر.

وفيما يلي أبيات القصيدة التي أهداها القرني لأم زياد:

أبائعة الخضار عليك مني * سلام الله ما ضحك الصباحُ

نجوم الليل تُنظم فيك عقدًا * بجيد المجد والجوزا وشاحُ

وفي نصف النهار وقفتِ رمزًا * فطاب العيشُ والكسبُ المباحُ

سعوديون نشكر فيك عزمًا * يفضُّ الصخر فالدنيا كفاحُ

يذكر أن نائب أمير الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، قد وجه بتوفير مقر للسيدة أم زياد، بشكل عاجل في أحد أسواق الخضار بالدمام.

وأجرى الأمير أحمد بن فهد اتصالًا بالسيدة المتضررة، وأبلغها حصولها على مقر دائم ونظامي من أجل كسب الرزق، حتى لا تتعرض لمضايقات في أماكن البيع غير النظامية.

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عائض القرني ي
بائعة الخضار "أم زياد"

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9609
منذ ساعة
أبائعة الخضار عليك مني * سلام الله ما ضحك الصباحُ

نجوم الليل تُنظم فيك عقدًا * بجيد المجد والجوزا وشاحُ

وفي نصف النهار وقفتِ رمزًا * فطاب العيشُ والكسبُ المباحُ

سعوديون نشكر فيك عزمًا * يفضُّ الصخر فالدنيا كفاحُ
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9609
منذ ساعة
ذكرتني قصيدة شيخ المشيختين الأدبية والشرعية بنجوم الليل

وهي لعبة نارية تقليدية تلعب في رمضان أيام التهور في ساحات الحواري قبل تشديدات الدفاع المدني
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9609
منذ 32 دقيقة
أم زياد يا شيخ عائض لو أهديتها ٤٠٠٠٠ أفضل من أبيات قصيدة يرجع صداها عليك . أقول لك خلها ٢٠٠٠٠

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أحدث التعليقات

عبدالله الشهري
رحمها الله واغفر لها واسكنها فسيح جناته والده الغالي اخونا ابوفارس
ابو علي
عنده خيال واسع
د محمد ماجد بخش
أم زياد يا شيخ عائض لو أهديتها ٤٠٠٠٠ أفضل من أبيات قصيدة يرجع صداها عليك . أقول لك خلها ٢٠٠٠٠
winner4ever
يا كثر مايشتكي نادي الخرقة ولا يطلع بشئ ...
غليس ولد رماح
النصر ليش زعلان وإلا الحقيقه توجع هذا الصحيح انتقال عن طريق كوبري وخروجه من النصر غير احترافي طردوه وسيارته اخرجها له حارس الأمن

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