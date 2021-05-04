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آل الشيخ لولي العهد: أنت من صنعت تركي..والأغلى من الوسام وجودك

منذ 55 دقيقة
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آل الشيخ لولي العهد: أنت من صنعت تركي..والأغلى من الوسام وجودك

عادل الحربي (صدى):
وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، رسالة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء.

ونشر آل الشيخ صورته بصحبة ولي العهد، قائلا: "الوسام غالي مافيه شك، لكن الأغلى منه العمل تحت قيادتك وتوجيهك، الأغلى منه وجودك في حياتنا سيدي، أنت من صنعت تركي وغير تركي كثير".

وتابع: "أنت الأمل انت الفخر انت القائد الملهم، تكتب تاريخنا وتصنع مستقبلنا، روحي ومالي وأولادي فداك وفداء لبلدي سيدي".

وكان آل الشيخ قد احتفلا بحصوله وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثانية، أمس الأثنين.

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التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9595
منذ 51 دقيقة
مين قد تركي بالوسام .. عالمي ومحلي بانتظام
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9595
منذ 48 دقيقة
الأغلى من الوسام العمل تحت قيادتك وتوجيهك، الأغلى منه وجودك في حياتنا سيدي

بهذه الكلمات تستحق وساما منا نحن جميعا

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أحدث التعليقات

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