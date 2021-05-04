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الشباب يتقدم باحتجاج رسمي لاتحاد الكرة حال أشرك الهلال عبدالله الحمدان

منذ 4 ساعات
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الشباب يتقدم باحتجاج رسمي لاتحاد الكرة حال أشرك الهلال عبدالله الحمدان

نواف السالم (صدى):
تترقب الجماهير لقاء الهلال أمام الشباب، الجمعة المقبل، على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي هذا السياق كشفت مصادر أن نادي الشباب يتجه لتقديم احتجاج رسمي لاتحاد كرة القدم في حال أشرك الهلال المهاجم عبدالله الحمدان في لقاء الفريقين، بحسب الجزيرة.

وكان نادي الهلال قد تعاقد مع عبدالله الحمدان قادمًا من الشباب خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية مدة 5 مواسم، وأكدت تقارير أن إدارة خالد البلطان وضعت بندًا يشترط عدم مشاركته في مباراة الفريقين هذا الموسم.

الشباب
الهلال
عبدالله الحمدان

التعليقات

عبدالهادي ..
عبدالهادي .. عدد التعليقات : 204
منذ 50 دقيقة
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أحدث التعليقات

عبدالله الشهري
رحمها الله واغفر لها واسكنها فسيح جناته والده الغالي اخونا ابوفارس
ابو علي
عنده خيال واسع
د محمد ماجد بخش
أم زياد يا شيخ عائض لو أهديتها ٤٠٠٠٠ أفضل من أبيات قصيدة يرجع صداها عليك . أقول لك خلها ٢٠٠٠٠
winner4ever
يا كثر مايشتكي نادي الخرقة ولا يطلع بشئ ...
غليس ولد رماح
النصر ليش زعلان وإلا الحقيقه توجع هذا الصحيح انتقال عن طريق كوبري وخروجه من النصر غير احترافي طردوه وسيارته اخرجها له حارس الأمن

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