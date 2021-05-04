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"التجارة" تعلن تعديل البروتوكولات الوقائية للمراكز التجارية والمولات

منذ ساعتين
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"التجارة" تعلن تعديل البروتوكولات الوقائية للمراكز التجارية والمولات

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التجارة، عن تعديل البروتوكولات الوقائية للمراكز التجارية والمولات، على أن يتم العمل بها بداية من اليوم الثلاثاء.

وأوضحت وزارة التجارة أنه سيتم تخصيص عدد كافي من حراس الأمن ورجال الأمن لمنع التجمهر والتزاحم عند البوابات الخارجية والمداخل.

كما سيتم توفير مسارات متعرجة للانتظار عند البوابات بما يضمن التباعد وعدم التجمهر، ومنع دخول أي مخالف للإجراءات الاحترازية.

ويسمح لحاملي تذاكر السينما مسبقةة الدفع بالدخول والتوجه مباشرة للصالات المتخصصة مع تطبيق البروتوكولات الخاصة.

كما سيتم وضع لوحات إرشادية على كل مدخل تبين الطاقة الاستيعابية والتشديد على تطبيق التباعد بين الأفراد.

إضافة إلى استخدام "توكلنا" لإدارة التجمعات وتوفير ملصق البار كود الخاص بالتطبيق عند بوابات الدخول والخروج، والتأكد من قيام العميل بمسح الباركود عند الدخول والخروج.

وضع علامات وملصقات التباعد في الساحات الخارجية وقبل المداخل، كما يجب على حراس الأمن عدم السماح لأي فرد بالخروج إلا بعد تسجيل الخروج عبر "توكلنا".

التجارة
البروتوكولات الوقائية

التعليقات

خالد
خالد عدد التعليقات : 1308
منذ 34 دقيقة
ههههه تذاكر سينما مسبقة الدفع وبشهر رمضان ...... لاحول ولاقوة الا بالله .

شكل فيروس كورونا يبي يستوطن عندنا .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80606
منذ 23 دقيقة
طيب طيب

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