فاكهة القشطة تؤدي إلى حدوث تسمم بالكبد والكلى

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أكد تقرير طبي، أن الاستهلاك المُتكرر لفاكهة القشطة يتسبب في حدوث تسمم في الكبد والكلى، كما يمكن أن يؤدي استهلاكها لفترة طويلة من الزمن لحدوث ضرراً في الأعصاب، واضطرابات الحركة.
وكشف التقرير أن تناول الأشخاص الذين يعانون من مرض باركنسون لهذه الفاكهة قد يؤدي إلى زيادة تفاقم الأعراض لديهم.
وأشار إلى أنه على هؤلاء الأشخاص استشارة الطبيب قبل تناولها: الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، أو الذين يتناولون الأدوية المخفضة له، الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، الحامل والمرضع.