أخطاء شائعة الحدوث يرتكبها قائدي السيارات

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يرتكب البعض من قائدي السيارات الكثير من الأخطاء الخاصة بقيادة المركبات، سواء كانت تتعلق بالمنظومة الفنية مثل اهمال مواعيد الصيانة الدورية، و التي قد تحدث مشكلات غاية في الخطورة.
و سلط تقرير الضوء على أبرز 5 أخطاء شائعة الحدوث يقع بها العديد من قائدي السيارات وهي
إطارات السيارة و ضغط الهواء
يجب فحص مستوى الإطارات داخل الـ 4 عجلات جيدًا، لتجنب مشكلات توازن السيارة، مع الاهتمام بالحالة العامة للعجلة البديلة.
فرامل السيارة
لتجنب تعرض قائد المركبة إلى مشكلة كبيرة تتعلق بسلامة الفرامل، يجب أن يقوم بفحصها دائمًا للحصول على اعلى مستويات الأمان، و لكن هذه النقطة تتعلق بفرامل اليد و التي يسهوا على البعض من قائدي السيارات و تركها وهي في وضعية التفعيل، مما تؤثر على حالة تيل الفرامل و الإطارات.
نفاذ بطارية السيارة
يقع قائدي السيارات في عطل شائح الحدوث و هو ترك إضاءة السيارة الداخلية في وضعية التفعيل، مما تؤثر سلبًا على حالة بطارية السيارة نفاذ الطاقة بداخلها.
تناول الطعام و المشروبات
امتنع عن تناول المشروبات و المأكولات اثناء القيادة، فمن الممكن أن يتسبب هذا الفعل في كارثة حقيقية ، نتيجة عن انسكاب السؤال سواء كانت باردة أو ساخنة، مما يتسبب في انحراف عجلة القيادة و عدم التحكم في حركة الانفعالات.
الإرهاق و النعاس
إذا شعرت بنوبة من نوبات الإرهاق أو النعاس فعليك أن تأجلك رحلتك إلى وقت اخر، و القيام بأخذ قسطًا كافيًا من الراحة أولًا، ثم مواصلة رحلتك من جديد، كما يجب أن تستشير الطبيب في حالة تناول العقاقير المتسببة في النعاس.