نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أخطاء شائعة الحدوث يرتكبها قائدي السيارات

منذ 5 أيام
2609
أخطاء شائعة الحدوث يرتكبها قائدي السيارات

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يرتكب البعض من قائدي السيارات الكثير من الأخطاء الخاصة بقيادة المركبات، سواء كانت تتعلق بالمنظومة الفنية مثل اهمال مواعيد الصيانة الدورية، و التي قد تحدث مشكلات غاية في الخطورة.

و سلط تقرير الضوء على أبرز 5 أخطاء شائعة الحدوث يقع بها العديد من قائدي السيارات وهي

إطارات السيارة و ضغط الهواء

يجب فحص مستوى الإطارات داخل الـ 4 عجلات جيدًا، لتجنب مشكلات توازن السيارة، مع الاهتمام بالحالة العامة للعجلة البديلة.

فرامل السيارة

لتجنب تعرض قائد المركبة إلى مشكلة كبيرة تتعلق بسلامة الفرامل، يجب أن يقوم بفحصها دائمًا للحصول على اعلى مستويات الأمان، و لكن هذه النقطة تتعلق بفرامل اليد و التي يسهوا على البعض من قائدي السيارات و تركها وهي في وضعية التفعيل، مما تؤثر على حالة تيل الفرامل و الإطارات.

نفاذ بطارية السيارة

يقع قائدي السيارات في عطل شائح الحدوث و هو ترك إضاءة السيارة الداخلية في وضعية التفعيل، مما تؤثر سلبًا على حالة بطارية السيارة نفاذ الطاقة بداخلها.

تناول الطعام و المشروبات

امتنع عن تناول المشروبات و المأكولات اثناء القيادة، فمن الممكن أن يتسبب هذا الفعل في كارثة حقيقية ، نتيجة عن انسكاب السؤال سواء كانت باردة أو ساخنة، مما يتسبب في انحراف عجلة القيادة و عدم التحكم في حركة الانفعالات.

الإرهاق و النعاس

إذا شعرت بنوبة من نوبات الإرهاق أو النعاس فعليك أن تأجلك رحلتك إلى وقت اخر، و القيام بأخذ قسطًا كافيًا من الراحة أولًا، ثم مواصلة رحلتك من جديد، كما يجب أن تستشير الطبيب في حالة تناول العقاقير المتسببة في النعاس.

قائدي المركبات
أخطاء شائعة
نفاذ البطارية

التعليقات

4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 6727
منذ دقيقة
جميع النصائح رائعة وممتازة وأضيف نصيحة مهمة لآخر نقطة ذكرت في الخبر وهو أن قائد المركبة إذا حس بتعب والإرهاق واللجوء إلى النوم يستطيع أن يجعل من يرافقه يقود المركبة بدلاً عنه وإذا لم يكن هنالك أحد يتوقف بأقرب مكان مخصص لنوم ثم يخلد لنوم فالنوم مهم جداً وعلى الإنسان أن ينتبه ولايقود السيارة وهو يغلبه النوم فالنوم غدار وقد يسبب النوم غفوان الإنسان بسرعة هائلة ويحدث الأمر ألذي جميعنا لانرغب به اسال الله العلي العظيم أن يرحمنا برحمته الواسعة ولا يحرمنا منها.

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
جميع ذرات العناصر مصدر موحد لإنتاج الطاقة المغناطيسية
د محمد ماجد بخش
كيلو جرام من أنوية الذهب به نفس الطاقة لكيلو جرام من أنوية الأكسجين . على مسؤلية د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش
مغناطيسية الإقتصاد أو الإقتصاد المغناطيسي
د محمد ماجد بخش
بل استهتار بالمتابعين المستمتعين بمتابعة المستهترين
4lovex2
عندهم تهميش وتحقير للمرأة وكينونتها الغريزيه واعتقد انها مدروسه دراسة شيطانية وخبيثة والغريب والعجيب أن المرأة أكبر عيب فيها هو عاطفتها فللأسف الشديد سبب...

أخر الأخبار

مركز أرامكو الطبي يوفر وظائف صحية وإدارية شاغرة
مركز أرامكو الطبي يوفر وظائف صحية وإدارية شاغرة
منذ 13 دقيقة 1240
«الصحة»: تسجيل 1144 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1144 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 19 دقيقة 1499
بالفيديو.. الهلال الأحمر يوضح خطوات إسعاف المصابين بالحروق
بالفيديو.. الهلال الأحمر يوضح خطوات إسعاف المصابين بالحروق
منذ 24 دقيقة 1650
بالفيديو.. خبير يكشف سبب التعثر في قروض السيارات
بالفيديو.. خبير يكشف سبب التعثر في قروض السيارات
منذ 28 دقيقة 1731
الكشف عن عقوبة التعدي على الملكية الفكرية
الكشف عن عقوبة التعدي على الملكية الفكرية
منذ 38 دقيقة 1567
وفاة شخص في حادث دهس على الخط الحديدي بمكة
وفاة شخص في حادث دهس على الخط الحديدي بمكة
منذ 43 دقيقة 2213
بالفيديو.. «البيئة»: توجه لتوزيع التمور على طلاب المدراس لرفع الوعي بأهميتها
بالفيديو.. «البيئة»: توجه لتوزيع التمور على طلاب المدراس لرفع الوعي بأهميتها
منذ 48 دقيقة 1664
كاميرا مراقبة توثق لحظة وفاة سائق
كاميرا مراقبة توثق لحظة وفاة سائق
منذ 56 دقيقة 691
حادث مروع وسط الثلوج
حادث مروع وسط الثلوج
منذ ساعة 500
شرطي يحاول اطلاق النار على مراهق
شرطي يحاول اطلاق النار على مراهق
منذ ساعة 332