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الشباب يتقدم باحتجاج رسمي لاتحاد الكرة حال أشرك الهلال عبدالله الحمدان

منذ ساعة
2410
الشباب يتقدم باحتجاج رسمي لاتحاد الكرة حال أشرك الهلال عبدالله الحمدان

نواف السالم (صدى):
يترقب الجماهير لقاء الهلال أمام الشباب، الجمعة المقبل، على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي هذا السياق كشفت مصادر أن نادي الشباب يتجه لتقديم احتجاج رسمي لاتحاد كرة القدم في حال أشرك الهلال المهاجم عبدالله الحمدان في لقاء الفريقين، بحسب الجزيرة.

وكان نادي الهلال قد تعاقد مع عبدالله الحمدان قادمًا من الشباب خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية مدة 5 مواسم، وأكدت تقارير أن إدارة خالد البلطان وضعت بندًا يشترط عدم مشاركته في مباراة الفريقين هذا الموسم.

الشباب
الهلال
عبدالله الحمدان

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
عموما ولكل من غرق في بحر المغناطيسية : الكتلة الذرية كتلة مغناطيسية تذكروا هذا جيدا
د محمد ماجد بخش
عدد الذرات يمثل لوحدات العنصر ويمثل لوحدات العناصر - كوحدات كتلة ذرية مكافئة ممثلة محوريا بدلالة الثقالية الفراغية
زعيم اااسيا
الله يعين جيران نادي النصر كل يوم وهم في شكاوي معاهم حتى بقالة الهندي مشتكينه عشان حصلوه يمسح الرفوف بخرقه الصررامي
د محمد ماجد بخش
المغناطيسية المحددة والمغناطيسية غير المحددة كلاهما مندمج في مغناطيسية عددية محورية مكافئة ممثلة .
د محمد ماجد بخش
الرقم ٤ والرقم ٨ والرقم ١٢ والرقم ١٦ هذه الأرقام المضاعفة في تمثيل كتل العناصر العددية الدورية لا تعتمد على درجة الثقالة الفراغية البنائية...

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