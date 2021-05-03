الشباب يتقدم باحتجاج رسمي لاتحاد الكرة حال أشرك الهلال عبدالله الحمدان

نواف السالم (صدى):
يترقب الجماهير لقاء الهلال أمام الشباب، الجمعة المقبل، على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وفي هذا السياق كشفت مصادر أن نادي الشباب يتجه لتقديم احتجاج رسمي لاتحاد كرة القدم في حال أشرك الهلال المهاجم عبدالله الحمدان في لقاء الفريقين، بحسب الجزيرة.
وكان نادي الهلال قد تعاقد مع عبدالله الحمدان قادمًا من الشباب خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية مدة 5 مواسم، وأكدت تقارير أن إدارة خالد البلطان وضعت بندًا يشترط عدم مشاركته في مباراة الفريقين هذا الموسم.