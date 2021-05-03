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تفويج 3 ملايين معتمر ومصل منذ بداية شهر رمضان

منذ 19 دقيقة
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تفويج 3 ملايين معتمر ومصل منذ بداية شهر رمضان

مكة المكرمة (صدى):
فوجت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام ممثلة في الإدارة العامة للحشود والتفويج من أول يوم من شهر رمضان المبارك حتى الـ 20 من رمضان، ما يقارب مليون معتمر ومليوني مصلٍ بالمسجد الحرام وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية.

وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، أنه سُخرت جميع الإمكانات، ووُفرت الراحة للمعتمرين والمصلين، وطُبقت الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي، حرصاً على سلامة قاصدي المسجد الحرام.

وأشار إلى تكامل الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام، بما يتناسب مع حاجة المعتمرين والمصلين، بتوفير أرقى الخدمات واستحداث المسارات لكبار السن وذوي الإعاقة، داعياً المعتمرين إلى ضرورة التقيد بالأوقات الصادرة لهم عبر التصريح من تطبيق اعتمرنا وتطبيق توكلنا، وارتداء الكمامات الطبية، والالتزام بمسافة التباعد الجسدي.

وأشار إلى أن وكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام سخرت كامل طاقتها التشغيلية لخدمة المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، حيث خُصص صحن المطاف للمعتمرين بالكامل، بتوجيه من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، وذلك لتقديم أرقى الخدمات وفق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

مكة
رمضان
المسجد الحرام

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80589
منذ 10 دقائق
زين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80589
منذ 9 دقائق
الله يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال

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أحدث التعليقات

العدناني
ويجيك ورع يهكر مفاتيحك بجواله ويجيب العيد فيك وفي مفتاحك الاليكتروني
العدناني
بدرية بدرية خلف
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله
العدناني
كويس خلعم يلحقوا الهند
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال

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