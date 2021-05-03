الهلال يستأنف تدريباته استعدادًا لـ"الشباب"

نواف السالم (صدى):
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء الإثنين، تدريباته استعدادًا للمواجهة المقبلة التي سيخوضها أمام فريق الشباب يوم الجمعة المقبل.
وضمت التدريبات تطبيقات تكتيكية وفنية، وتدريبات لياقية متنوعة،كما شارك اللاعب سلمان الفرج في تدريبات الفريق الجماعية، وذلك بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي.
ومن المقرر أن يواصل الفريق تدريباته مساء اليوم، الثلاثاء، استعدادًا للمواجهة المقبلة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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