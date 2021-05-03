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الهلال يستأنف تدريباته استعدادًا لـ"الشباب"

منذ ساعة
1630
الهلال يستأنف تدريباته استعدادًا لـ"الشباب"

نواف السالم (صدى):
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء الإثنين، تدريباته استعدادًا للمواجهة المقبلة التي سيخوضها أمام فريق الشباب يوم الجمعة المقبل.

وضمت التدريبات تطبيقات تكتيكية وفنية، وتدريبات لياقية متنوعة،كما شارك اللاعب سلمان الفرج في تدريبات الفريق الجماعية، وذلك بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي.

ومن المقرر أن يواصل الفريق تدريباته مساء اليوم، الثلاثاء، استعدادًا للمواجهة المقبلة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الوسم

الهلال، نادي الهلال، سلمان الفرج، نادي الشباب، الهلال والشباب، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشباب
الهلال

التعليقات

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أحدث التعليقات

العدناني
ويجيك ورع يهكر مفاتيحك بجواله ويجيب العيد فيك وفي مفتاحك الاليكتروني
العدناني
بدرية بدرية خلف
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله
العدناني
كويس خلعم يلحقوا الهند
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال

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