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بالفيديو .. بائعة الخضار "أم زياد" تروي تفاصيل مكالمتها الهاتفية مع نائب أمير الشرقية

منذ ساعة
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بالفيديو .. بائعة الخضار "أم زياد" تروي تفاصيل مكالمتها الهاتفية مع نائب أمير الشرقية

الدمام (صدى):
روت بائعة الخضار التي تعرضت للتنمر، السيدة "أم زياد"، تفاصيل المكالمة التي تلقتها من نائب أمير الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، بمنحها مقر نظامي.

وذكرت "أم زياد"، خلال حديثها بقناة "الإخبارية"، أن الأمير سألها عما تريده فأجابته بأنها تريد محل لعملها، كما طلبت منه أن تكون ضمن المستفيدين من الضمان الاجتماعي، مؤكدة سعادتها بتوجيهاته حيالها وحيال أسرتها.

يذكر أن نائب أمير الشرقية وجه بإيجاد مقر ثابت ونظامي للسيدة "أم زياد" التي تعرضت للتنمر والتشهير بها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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نائب أمير الشرقية
بائعة الخضار
أم زياد

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9557
منذ ساعة
آمبن
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9557
منذ ساعة
آمين . آمين . آمين . كلامها مجمله دعاء
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9557
منذ ساعة
كم نحن في غفلة عن ثروات بيننا . هذه المرأة وغيرها نماذج مشرفة لبيئة الوطن التي تصنع خييرين من خلال الأجواء التكاملية التي يوفرها للفقير والغني والوسط بينهما وبين بين البينين على كافة الفروقات الإجتماعية والتعليمية والإنسانية بيننا
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اسئل الله العلي العظيم ان يرزقك من حيث لاتعلم
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منذ 50 دقيقة
انقلب السحر على الساحر

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العدناني
ويجيك ورع يهكر مفاتيحك بجواله ويجيب العيد فيك وفي مفتاحك الاليكتروني
العدناني
بدرية بدرية خلف
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الحمد لله
العدناني
كويس خلعم يلحقوا الهند
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الله يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال

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