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ميزة جديدة في "تويتر" لمن يملك في حسابه 600 متابع فأكثر

منذ 31 دقيقة
1412
ميزة جديدة في "تويتر" لمن يملك في حسابه 600 متابع فأكثر

وكالات (صدى):
أعلن "تويتر" ميزة أنه اتاحت ميزة "مساحات" لجميع الحسابات التي تضم 600 متابع أو أكثر، ويتم توفيرها بتحديثات جديدة بناءً على مقترحات الناس.

وأوضح أنه عندما يبدأ شخص ما أو يتحدث في "مساحة"، فإنه سيظهر في الجزء العلوي من الخط الزمني لمتابعيه على شكل فقاعة أرجوانية عندما تكون المساحة حيّة.

وأضاف أنه في حال انضمام الأشخاص إلى "مساحة" كمستمعين، يمكنهم التفاعل على ما يسمعونه من خلال الرموز التعبيرية، والاطلاع على التغريدات المثبتة، أو المتابعة مع التعليقات التوضيحية، أو التغريد أو إرسال الرسائل المباشرة على المساحة، أو طلب التحدث.

وأشار إلى أنه في حال الانضمام كمتحدثين، يمكن تثبيت التغريدات في المساحة، وتشغيل التعليقات التوضيحية حتى يتمكن الجميع من المتابعة، وتغريد المساحة حتى يتمكن المتابعون من الانضمام. ويمكن للشخص الذي ينشئ "مساحة" أن يتحكم في من يتحدث والموضوعات وضبط الأجواء.

ونوه بأن "مساحات" مخصصة للمحادثات الصغيرة والوثيقة مع عدد قليل من الأشخاص الآخرين، أو للمناقشات الكبيرة حول ما يجري الآن مع آلاف المستمعين.

تويتر
ميزة مساحات بتويتر

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
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......
ليش عشان عرض بعض ماسي المجتمع بالعكس لو ماعرض ماسها ماحد دري عنها وفرولها محل وجميع حتيجاتها اول محد دري عنها
......
ليش عشان عرض بعض ماسي المجتمع بالعكس لو ماعرض ماسها ماحد دري عنها وفرولها محل وجميع حتيجاتها اول محد دري عنها
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