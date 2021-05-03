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بالفيديو.. "أداء" يقيم الخدمات المقدمة للمعتمرين في جميع المراحل

منذ 53 دقيقة
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بالفيديو.. "أداء" يقيم الخدمات المقدمة للمعتمرين في جميع المراحل

مكة المكرمة (صدى):
وثق مقطع فيديو مجهودات المركز الوطني "أداء" الذي يعمل على قياس مايقدم من خدمات لضيوف الحرمين الشريفين.

ويتم ذلك من 9 مراحل تقدمها 11 جهة من الأجهزة العامة في رحلة العمر لمعرفة مدى رضاء المعتمرين والزائرين عن أكثر من 42 خدمة تقدمها الأجهزة العامة في كل المراحل.

ويشمل ذلك كل المراحل ابتداءً من الحصول على التصريح لمكة المكرمة والمدينة المنورة لمرحلة السفر والوصول إلى مكة والمدينة، ومرحلة التنقل والخدمات من مكة المكرمة والمدينة.

ويتم ذلك وفقًا لطرق قياس منهجية ومعتمدة من خلال الاستبيانات الهاتفية.

مكة المكرمة
المدينة المنورة
أداء
المعتمرين

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9546
منذ 34 دقيقة
صورة حضارية واستثنائية

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د محمد ماجد بخش
عند ارتباط النواة بذرات أخرى ليس ثمة إلكترونات رابطة خارجية بل وحدات ثقالة فراغية مباشرة تنطلق من مركز النواة إلى كامل المحيط النووي لذرات...
د محمد ماجد بخش
لكل ذرة طاقة استيعاب مغناطيسي تمثل بثقل مكافيء لعدد وحداتها النووية . ثقلا وثقالة
......
ليش عشان عرض بعض ماسي المجتمع بالعكس لو ماعرض ماسها ماحد دري عنها وفرولها محل وجميع حتيجاتها اول محد دري عنها
......
ليش عشان عرض بعض ماسي المجتمع بالعكس لو ماعرض ماسها ماحد دري عنها وفرولها محل وجميع حتيجاتها اول محد دري عنها
د محمد ماجد بخش
بفضل الله ثم بفضل جهود حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ممثلة في أداء رئاسة الحرمين الشريفين وعلى راسها الشيخ عبدالرحمن السديس سلمه...

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