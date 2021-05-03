هيئة الاتصالات تدعو الشركات للاستفادة من الرقم المجاني"800"

الرياض (صدى):
دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كافة الجهات والشركات إلى الاستفادة من الموارد الرقمية المجانية عبر الرقم (800) لخدمة عملائهم.
وأضافت أنها تتيح هذه الأرقام بهدف رفع مستوى جودة الخدمات لدى المنشآت الخدمية والتجارية، والتسهيل على العملاء، وعدم تحملهم أعباء مالية.
ونوهت بأنها وفرت الموارد الترقيمية الكافية للرقم المجاني (800) لدى مقدمي الخدمات ضمن بيئة تنافسية، وتمكين الحصول عليها بطريقة سهلة وميسرة.
وأوضحت الهيئة بأنها ألزمت في وقت سابق جميع الجهات التي تقع تحت صلاحياتها التنظيمية مثل مقدمي خدمات الاتصالات والبريد بتوفير رقم اتصال مجاني لخدمة العملاء.