نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

لجنة تراخيص الأندية تناقش التعديلات الجديدة

منذ 22 دقيقة
1398
لجنة تراخيص الأندية تناقش التعديلات الجديدة

ماجد محمد (صدى):
شهدت لجنة تراخيص الأندية اليوم الاثنين الاجتماع التحضيري لانطلاق دورة التراخيص للموسم الرياضي "2020-2021" من خلال عبر تقنية الاتصال المرئي.

وقدمت إدارة التراخيص بالرابطة عرض يتضمن أبرز التعديلات على اللائحة بالإضافة للتحديثات بموقع التراخيص الإلكتروني للاتحاد الآسيوي .

ومن جانبه، أوضح محمد السليم، رئيس اللجنة، أن نظام التراخيص مرتبط بمواعيد محددة من قبل الاتحاد الآسيوي كرة القدم، والذي يتطلب من الأندية تسليم المستندات المطلوبة في وقت مبكر.

وتستطيع إدارة الترخيص بالرابطة بعد ذلك مراجعتها لاستكمال النواقص قبل انتهاء الموعد الرسمي للتقديم.

الاتحاد الآسيوي
لجنة تراخيص الأندية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

الغامدي الازدي
عندما يصل الانسان لمرحلة التفاهه يبرر لنفسه فعله التافه انت لبست عبائة اهل الخير والذين يسعون لذوي الحاجه وانكشفت في دقائق بأنك راقص لاجل...
زا
ليش طلاقكن و الفكه منكن بهديه و سيارات ؟؟.
زا
الله اكبر عليكم أجراس كنائيسيه في صلاة الجمعه.
زا
الله اكبر عليكي.
زا
سبحان الله حجر ولكن يأتي شفيعا لم لمسه يوم القيامه.

أخر الأخبار

شؤون الحرمين : متوسط الانتقال من الطواف إلى السعي 5 دقائق
شؤون الحرمين : متوسط الانتقال من الطواف إلى السعي 5 دقائق
منذ 14 دقيقة 1308
خلي الكورة لأهلها
خلي الكورة لأهلها
منذ 16 دقيقة 280
اسيل عمران خلف الكواليس
اسيل عمران خلف الكواليس
منذ 17 دقيقة 286
رياح شديدة تتسبب في تحريك طائرة متوقفة
رياح شديدة تتسبب في تحريك طائرة متوقفة
منذ 17 دقيقة 263
لجنة تراخيص الأندية تناقش التعديلات الجديدة
لجنة تراخيص الأندية تناقش التعديلات الجديدة
منذ 22 دقيقة 1400
بالفيديو.. احتشاد الآلاف لحضور حفل موسيقي بإنجلترا دون ارتداء الكمامة
بالفيديو.. احتشاد الآلاف لحضور حفل موسيقي بإنجلترا دون ارتداء الكمامة
منذ 36 دقيقة 298
محمد نور يوجه رسالة لمنتقدي لاعب الأهلي
محمد نور يوجه رسالة لمنتقدي لاعب الأهلي
منذ 37 دقيقة 1807
أمير الرياض يشدّد على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق والمطاعم
أمير الرياض يشدّد على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق والمطاعم
منذ 51 دقيقة 1491
الشؤون الإسلامية تغلق 24 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق
الشؤون الإسلامية تغلق 24 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق
منذ ساعة 1588
حالفه تصور مع الطيور
حالفه تصور مع الطيور
منذ ساعة 441