لجنة تراخيص الأندية تناقش التعديلات الجديدة

ماجد محمد (صدى):
شهدت لجنة تراخيص الأندية اليوم الاثنين الاجتماع التحضيري لانطلاق دورة التراخيص للموسم الرياضي "2020-2021" من خلال عبر تقنية الاتصال المرئي.
وقدمت إدارة التراخيص بالرابطة عرض يتضمن أبرز التعديلات على اللائحة بالإضافة للتحديثات بموقع التراخيص الإلكتروني للاتحاد الآسيوي .
ومن جانبه، أوضح محمد السليم، رئيس اللجنة، أن نظام التراخيص مرتبط بمواعيد محددة من قبل الاتحاد الآسيوي كرة القدم، والذي يتطلب من الأندية تسليم المستندات المطلوبة في وقت مبكر.
وتستطيع إدارة الترخيص بالرابطة بعد ذلك مراجعتها لاستكمال النواقص قبل انتهاء الموعد الرسمي للتقديم.