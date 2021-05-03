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أمير الرياض يشدّد على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق والمطاعم

منذ 50 دقيقة
1486
أمير الرياض يشدّد على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق والمطاعم

الرياض (صدى):
شدّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق التجارية والمطاعم؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ورصد المخالفين للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك إثر اطلاع سموه على تقرير غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين في إمارة منطقة الرياض حيث رصدت القطاعات الحكومية المعنية في المنطقة ممثلة بأمانة المنطقة وفرع الشؤون الإسلامية والشؤون الصحية والتجارة والسياحة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وشرطة المنطقة ووزارة الرياضة وهيئة الترفيه خلال الأسبوع الماضي (13855) مخالفة للإجراءات الاحترازية، وأغلقت (472) منشأة و (42) مسجدا، من خلال (55774) جولة رقابية.

أمير الرياض
الجولات الرقابية

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أحدث التعليقات

الغامدي الازدي
عندما يصل الانسان لمرحلة التفاهه يبرر لنفسه فعله التافه انت لبست عبائة اهل الخير والذين يسعون لذوي الحاجه وانكشفت في دقائق بأنك راقص لاجل...
زا
ليش طلاقكن و الفكه منكن بهديه و سيارات ؟؟.
زا
الله اكبر عليكم أجراس كنائيسيه في صلاة الجمعه.
زا
الله اكبر عليكي.
زا
سبحان الله حجر ولكن يأتي شفيعا لم لمسه يوم القيامه.

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