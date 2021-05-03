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الشؤون الإسلامية تغلق 24 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق

منذ ساعة
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الشؤون الإسلامية تغلق 24 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق

الرياض (صدى):
أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 24 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق بعد ثبوت 24 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما أُغلِق خلال 86 يوماً 1018 مسجداً، فُتِحَ 968 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة, تسعة بمنطقة مكة المكرمة, وخمسة بمنطقة الرياض, وثلاثة بمنطقتي الجوف و حائل, ومسجد واحد في كل من مناطق تبوك، وعسير، وجازان، و المنطقة الشرقية.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 18 مسجدا، ثمانية منها بمنطقة الرياض, وأربعة بمنطقة القصيم, وثلاثة بمنطقة جازان, واثنان بمنطقة المدينة المنورة, ومسجد بالمنطقة الشرقية, وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

الرياض
مكة المكرمة
الشؤون الإسلامية
المساجد

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أحدث التعليقات

الغامدي الازدي
عندما يصل الانسان لمرحلة التفاهه يبرر لنفسه فعله التافه انت لبست عبائة اهل الخير والذين يسعون لذوي الحاجه وانكشفت في دقائق بأنك راقص لاجل...
زا
ليش طلاقكن و الفكه منكن بهديه و سيارات ؟؟.
زا
الله اكبر عليكم أجراس كنائيسيه في صلاة الجمعه.
زا
الله اكبر عليكي.
زا
سبحان الله حجر ولكن يأتي شفيعا لم لمسه يوم القيامه.

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