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دول يسمح للمواطنين بالسفر إليها بدون تأشيرة مسبقة

منذ 59 دقيقة
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دول يسمح للمواطنين بالسفر إليها بدون تأشيرة مسبقة

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الداخلية رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 17 مايو الجاري.

ويمكن للمواطنين عقب إتاحة السفر للخارج السفر لعدة دول بدون الحصول على تأشيرة مسبقة ولكنها تتطلب فحص PCR.

وتضم القائمة الأولية للدول التي يسمح لها بالسفر بدون تأشيرة مسبقة جنوب إفريقيا، ، ورواندا، وكينيا، وأنغولا، وموزمبيق، والسودان والبحرين.

كما شملت القائمة إثيوبيا، وتنزانيا، وبوتسوانا، وإفريقيا الوسطى، وموزمبيق، وليسوتو، والمغرب، وجزر القمر، وجزر سيشل، وسريلانكا، وجورجيا، والأردن، وقطر، جزر المالديف، ونيبال، وأوزبكستان، وقيرغيزستان.

وزارة الداخلية
جنوب إفريقيا
البحرين
السودان
تأشيرة

التعليقات

فهد آل قنيعير
فهد آل قنيعير عدد التعليقات : 570
منذ 20 دقيقة
أهم شي البحرين

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أحدث التعليقات

محمد الدوسري
جزاك الله خير وبيض الله وجهك ويكثر من أمثال سموكم الكريم
ابوبدر
استغفر الله واتوب اليه . الاعلام في الهاوية منذو مبطي وهذي نزلته زود 😂
ابوبدر
اللقافه شينه مقيولة ، بس بعض الناس متعود على اللقافة او استفزاز الآخرين . الله لا يبلانا بس ✋
فهد آل قنيعير
أهم شي البحرين
فهد آل قنيعير
لاعت كبدي

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