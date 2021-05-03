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"الأمن العام" يضبط 4 مواطنين ومقيم مخالفين لنظام البيئة في مكة

منذ ساعة
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"الأمن العام" يضبط 4 مواطنين ومقيم مخالفين لنظام البيئة في مكة

مكة المكرمة (صدى):
ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق مكة المكرمة وعسير وحائل وجازان (4) مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية مخالفين لنظام البيئة الذي ينص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله، وبحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على (5) مركبات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم المضبوطات لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات.

وحث الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(996) و(999) في جميع مناطق المملكة.

مكة المكرمة
الأمن العام
نظام البيئة
القوات الخاصة للأمن البيئي

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أحدث التعليقات

محمد الدوسري
جزاك الله خير وبيض الله وجهك ويكثر من أمثال سموكم الكريم
ابوبدر
استغفر الله واتوب اليه . الاعلام في الهاوية منذو مبطي وهذي نزلته زود 😂
ابوبدر
اللقافه شينه مقيولة ، بس بعض الناس متعود على اللقافة او استفزاز الآخرين . الله لا يبلانا بس ✋
فهد آل قنيعير
أهم شي البحرين
فهد آل قنيعير
لاعت كبدي

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