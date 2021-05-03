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"حمدالله" و"السومة" و"البريك" يتنافسون على لقب أفضل لاعب

منذ ساعة
1630
"حمدالله" و"السومة" و"البريك" يتنافسون على لقب أفضل لاعب

نواف السالم (صدى):
وضع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اسم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عبدالرزاق حمدالله ضمن لاعبين آخرين ينافسون على لقب أفضل لاعب عقب نهاية دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لأندية الغرب.

وضمت القائمة التى تنافس على اللقب لاعب الهلال، محمد البريك، ولاعب نادي الأهلي، عمر السومة، ولاعب الوحدة الإماراتي، عمر خربين.

كما ضمت الأسماء أيضا لاعب الوحدات الأردني، أحمد زريق، ولاعب الدحيل القطري، مايكل أولونجا، ولاعب الشارقة الإماراتي، خالد باوزير، ولاعب السد القطري، سانتي كازورلا.

الجدير بالذكر أن التصويت على المرشحين على هذا اللقب متاح للجمهور حتى يوم الجمعة المقبل.

الهلال
البريك
السومة
أفضل لاعب
حمدالله

التعليقات

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أحدث التعليقات

محمد الدوسري
جزاك الله خير وبيض الله وجهك ويكثر من أمثال سموكم الكريم
ابوبدر
استغفر الله واتوب اليه . الاعلام في الهاوية منذو مبطي وهذي نزلته زود 😂
ابوبدر
اللقافه شينه مقيولة ، بس بعض الناس متعود على اللقافة او استفزاز الآخرين . الله لا يبلانا بس ✋
فهد آل قنيعير
أهم شي البحرين
فهد آل قنيعير
لاعت كبدي

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