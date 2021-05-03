"حمدالله" و"السومة" و"البريك" يتنافسون على لقب أفضل لاعب

نواف السالم (صدى):
وضع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اسم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عبدالرزاق حمدالله ضمن لاعبين آخرين ينافسون على لقب أفضل لاعب عقب نهاية دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لأندية الغرب.
وضمت القائمة التى تنافس على اللقب لاعب الهلال، محمد البريك، ولاعب نادي الأهلي، عمر السومة، ولاعب الوحدة الإماراتي، عمر خربين.
كما ضمت الأسماء أيضا لاعب الوحدات الأردني، أحمد زريق، ولاعب الدحيل القطري، مايكل أولونجا، ولاعب الشارقة الإماراتي، خالد باوزير، ولاعب السد القطري، سانتي كازورلا.
الجدير بالذكر أن التصويت على المرشحين على هذا اللقب متاح للجمهور حتى يوم الجمعة المقبل.