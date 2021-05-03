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بالفيديو.. " الشقيري " يتحدث عن اعتماد نظام الدفع الالكتروني

منذ ساعة
1561
بالفيديو.. " الشقيري " يتحدث عن اعتماد نظام الدفع الالكتروني

الرياض (صدى):
تحدث الإعلامي أحمد الشقيري عن اعتماد نظام الدفع الالكتروني بديلاً عن المعاملات المالية خلال الأشهر القادمة داخل المملكة.

وقال "الشقيري" ببرنامج "سين" المذاع على قناة "أم بي سي": "سيتم إلغاء نظام المعاملات المالية للدفع الإلكتروني من خلال التقديم على بطاقة رقمية يمكن ربطها بالجوال واستخدامها في البيع والشراء".

وأضاف: "توفير فكرة الدفع الغير نقدي في المملكة في تطور كبير، وزادت أجهزة الدفع الغير نقدي لـ 700 ألف جهاز".

كما أوضحت "الشقيري" أن عدد العمليات غير النقدية بلغت خلال عام 2020 ثلاثة مليار، مشيرًا لاعتماد نظام الدفع الإلكتروني في الأسواق الشعبية أيضًا.

 

الدفع الإلكتروني
أحمد الشقيري
برنامج سين
المعاملات المالية

التعليقات

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أحدث التعليقات

محمد الدوسري
جزاك الله خير وبيض الله وجهك ويكثر من أمثال سموكم الكريم
ابوبدر
استغفر الله واتوب اليه . الاعلام في الهاوية منذو مبطي وهذي نزلته زود 😂
ابوبدر
اللقافه شينه مقيولة ، بس بعض الناس متعود على اللقافة او استفزاز الآخرين . الله لا يبلانا بس ✋
فهد آل قنيعير
أهم شي البحرين
فهد آل قنيعير
لاعت كبدي

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