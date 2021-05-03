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خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يعزيان اسرة الجدوع في وفاة فقيدهم سعود الجدوع

منذ 51 دقيقة
1687
خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يعزيان اسرة الجدوع في وفاة فقيدهم سعود الجدوع

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود برقيه عزاء ومواساة لراشد بن سعود الجدوع واخوانه واسرته واخوان الفقيد في وفاة فقيدهم. الغالي الشيخ سعود بن راشد الجدوع سائلا الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته

كما بعث صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب ريس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة عبر فيها عن تعازيه ومواساته داعيا للفقيد بالرحمه والمغفره وقد عبر راشد بن سعود الجدوع ابن الفقيد عن شكره وتقديره باسم اسرة الجدوع لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين علي تعازيهم في فقيدهم الغالي موكدا ان تعازي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين كان لها الاثر الاكبر في تخفيف المصاب عليهم سائلا المولى عز وجل ان يثيب خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين خير الجزاء ويكتب لهما الاجر وان يحفظهما ذخرا للوطن ولابنائه المواطنين

كما اعرب عن بالغ الشكر والتقدير لكل من واساهم في الفقيد من اصحاب السمو الملكي الامراء واصحاب المعالي الوزراء واصحاب الفضيله واصحاب السعاده ومن كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين ورجال الاعمال ومن اقارب واصدقاء ومحبي الفقيد رحمه الله داعيا الله الا يري الجميع مكروها

الملك سلمان بن عبدالعزيز
الامير محمد بن سلمان
سعود الجدوع

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابوبدر
علشان كذا نقول ان لابد من فرض للي يبغى يبني عمارة لابد ان تكون لكل شقة مخرج طوارىء حتى وان قلت اعداد الشقق وقلة...
¥ ولد نجد ¥
ههههههه ايوه وراه كيف المزح مع الثور
¥ ولد نجد ¥
الله يجزاه خير
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل ..
د محمد ماجد بخش
بعيدا عن مظلمتي الشخصية وما لحق بي من ضرر بسبب البهتان والإقصاء . فإنه كان على المجتمع الأكاديمي ألا ينساق وراء أسلوب شراء حصة...

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