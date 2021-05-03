نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

فتح حركة النقل الداخلي للقيادات المدرسية بتعليم الرياض

منذ ساعة
1516
فتح حركة النقل الداخلي للقيادات المدرسية بتعليم الرياض

الرياض (صدى):
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض إجراءات حركة النقل الداخلي للقيادات المدرسية للعام الدراسي الحالي (1442 هـ) للبنين والبنات، وفق عدد من الآليات والضوابط.

وأوضحت أن الحالات التي تنطبق عليها ضوابط حركة نقل القيادات المدرسية تتمثل في أنه ينقل من أمضى ست سنوات في مدرسته الحكومية من القيادات المدرسية (بنين)، ويحق للجنة القيادات المدرسية استثناء من تراه للمصلحة التعليمية، ومن يرغب في النقل من القيادات المدرسية (بنين وبنات) يشترط أن يكون مضى عامان على مباشرته في مدرسته الحالية.

وأشارت إلى أن حركة النقل متاحة على بوابة الرياض التعليمية لإخال الرغبات، وتستمر حتى إغلاق النظام يوم الخميس8 من شهر شوال المقبل 1442 هـ، حيث ستكون حركة النقل لكل مرحلة على حدة، وللجنة القيادات المدرسية استثناء من ترى مناسبة نقله من مرحلة إلى أخرى.

وأضافت أنه لن يتم نقل جميع القيادات المدرسية من مدرسة واحدة إلا إذا قررت اللجنة مناسبة ذلك، وفي حال مفاضلة النقل بين المكلفين أو المكلفات بالوكالة في مدرسة واحدة، فسيتم نقل أقدمهم مباشرة في المدرسة بالوكالة، أما من يرغب في النقل من القيادات المدرسية ولا تنطبق عليه شروط النقل، فترفع أوراقه إلى لجنة القيادات المدرسية خلال فترة التقديم لدراسة إمكانية دخوله الحركة.

ولفتت إلى أنه في حال عدم تسجيل القيادات الملزمة بالنقل رغباتهم في النظام، فإن للجنة القيادات المدرسية توجيههم حسب الاحتياج، مضيفة أن معايير المفاضلة في حركة النقل ستكون من خلال عام المباشرة بالقيادة المدرسية (قائد ثم وكيل)، وعام المباشرة معلما، وآخر أداء وظيفي.

وأوضحت الإدارة أيضا الجدول الزمني لحركة النقل الداخلي للتشكيلات الاشرافية، مؤكدة أن إعلان نتيجة حركة النقل الداخلي ستكون في 26 / 1442هـ.

تعليم الرياض
النقل الداخلي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابوبدر
علشان كذا نقول ان لابد من فرض للي يبغى يبني عمارة لابد ان تكون لكل شقة مخرج طوارىء حتى وان قلت اعداد الشقق وقلة...
¥ ولد نجد ¥
ههههههه ايوه وراه كيف المزح مع الثور
¥ ولد نجد ¥
الله يجزاه خير
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل ..
د محمد ماجد بخش
بعيدا عن مظلمتي الشخصية وما لحق بي من ضرر بسبب البهتان والإقصاء . فإنه كان على المجتمع الأكاديمي ألا ينساق وراء أسلوب شراء حصة...

أخر الأخبار

الكشف عن مصير فيجسا في مباراة التعاون
الكشف عن مصير فيجسا في مباراة التعاون
منذ 10 دقائق 1233
بالفيديو .. "الشقيري" يستعرض طريقة متطورة لفتح الأبواب بدون مفاتيح
بالفيديو .. "الشقيري" يستعرض طريقة متطورة لفتح الأبواب بدون مفاتيح
منذ 38 دقيقة 1863
" صور " توثق تطور استاد الأمير فصيل بن فهد خلال أزمة مختلفة
" صور " توثق تطور استاد الأمير فصيل بن فهد خلال أزمة مختلفة
منذ 45 دقيقة 1720
الاتحاد الإنجليزي يفاجئ أندية الـ "سوبر ليغ" بقرار جديد
الاتحاد الإنجليزي يفاجئ أندية الـ "سوبر ليغ" بقرار جديد
منذ 47 دقيقة 1576
خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يعزيان اسرة الجدوع في وفاة فقيدهم سعود الجدوع
خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يعزيان اسرة الجدوع في وفاة فقيدهم سعود الجدوع
منذ 51 دقيقة 1687
بالفيديو.. لماذا طلب الأمير سعود الفيصل مقابلة فيلسوف مغربي؟
بالفيديو.. لماذا طلب الأمير سعود الفيصل مقابلة فيلسوف مغربي؟
منذ 58 دقيقة 570
بالفيديو .. شرط يجب توافره لمن يرغب في السفر من المملكة إلى البحرين
بالفيديو .. شرط يجب توافره لمن يرغب في السفر من المملكة إلى البحرين
منذ 59 دقيقة 2315
سائقة تتسبب بكارثة
سائقة تتسبب بكارثة
منذ ساعة 466
نهاية المزح مع الثور
نهاية المزح مع الثور
منذ ساعة 735
لقطات لعاصفة رعدية
لقطات لعاصفة رعدية
منذ ساعة 504