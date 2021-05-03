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بالفيديو.. إطلاق تأمين اختياري للمواطنين المسافرين للخارج

منذ ساعة
1715
بالفيديو.. إطلاق تأمين اختياري للمواطنين المسافرين للخارج

الرياض (صدى):
كشف عثمان القصبي، المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي، أنه سيتم العمل على إطلاق تأمين اختياري للمواطنين البالغين المسافرين إلى الخارج.

وقال "القصبي" خلال لقائه مع "نشرة الرابعة" بقناة "العربية"، أن هذا التأمين يأتي لمحاولة تجنب المخاطر الخاصة بفيروس كورونا سواء من خلال التحكم بالمنافذ وعمل المسحات أو من خلال تأمين للمواطنين.

وأضاف: "ويتم تغطية هذه المخاطر من خلال تأمين معين المفروض على غير المواطنين القادمين من خارج المملكة وهذا التأمين سيمكن المأمن له من تلقي العلاج أو في حالة احتياجه للعزل".

كما أوضح أن التأمين سيغطي الفئات الغير مشمولة بالتطيعم ولنفس الهدف، فهذه الإجراءات ستمكن المواطن للحصول على التأمين في حالة سفره للخارج.

 

كورونا
مجلس الضمان الصحي
التأمين الطبي

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابوبدر
علشان كذا نقول ان لابد من فرض للي يبغى يبني عمارة لابد ان تكون لكل شقة مخرج طوارىء حتى وان قلت اعداد الشقق وقلة...
¥ ولد نجد ¥
ههههههه ايوه وراه كيف المزح مع الثور
¥ ولد نجد ¥
الله يجزاه خير
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل ..
د محمد ماجد بخش
بعيدا عن مظلمتي الشخصية وما لحق بي من ضرر بسبب البهتان والإقصاء . فإنه كان على المجتمع الأكاديمي ألا ينساق وراء أسلوب شراء حصة...

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