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بالفيديو .. "ناجية الزنبقي" تروي رد فعل والدها بعدما طالبوه سكان الحي بمنعها من التعليم

منذ 7 دقائق
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بالفيديو .. "ناجية الزنبقي" تروي رد فعل والدها بعدما طالبوه سكان الحي بمنعها من التعليم

جدة (صدى):
روت أستاذة علم الطفيليات قسم الأحياء جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، البروفيسورة ناجية عبد الخالق الزنبقي، محطات من حياتها العملية والأسرية.

وذكرت، خلال استضافتها في برنامج "اللقاء من الصفر"، أن والده رفض الاستجابة لمطالبة سكان الحي الذي كان يقطن به بمنع ابنته وشقيقتها من الدراسة.

وأكدت أن طموح والديها جعلهما يزرعان عشق التعليم فيها وفي شقيقتها مهما كانت الظروف، مضيفة أن سكان الحي قاموا بعد 3 سنوات بإرسال بناتهم إلى المدرس بعدما كانوا يستنكرون فعل ذلك.

واستعرضت ناجية الزنبقي قصة حصولها على شهادة الدكتوراة في بريطانيا ببحث علمي يخلو من أي خطأ علمي أو مطبعي.

وذكرت أن أحداث حرب الخليج عرقل وصول الممتحن الخارج إلى المملكة، لذلك اقترحت أن تسافر للخارج لإتمام مناقشة رسالة الدكتورة، مضيفة أن المناقشة تمت بالفعل، وأن المشرفون على المناقشة أشادوا برسالتها لكونها كانت خالية من أي خطأ علمي أو مطبعي.

جدة
جامعة الملك عبدالعزيز
برنامج اللقاء من الصفر
ناجية الزنبقي

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