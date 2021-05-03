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تعرف على العقوبة التي يواجهها مصور فيديو بائعة الخضار

منذ 33 دقيقة
1629
تعرف على العقوبة التي يواجهها مصور فيديو بائعة الخضار

الرياض (صدى):
كشف قانوني أنه وفق نظام النيابة العامة يواجه مصوّر فيديو بائعة الخضار يواجه السجن عام وغرامة تصل لنصف مليون ريال لارتكابه جريمة التشهير بالآخرين والحاق الضرر بهم عبر وسائل التقنية.

وكان الشخص ظهر في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على سناب شات يتنمر فيه على المرأة أثناء بيعها الخضار في الشارع، الأمر الذي أثار موجة غضب ومطالبات بالتحقيق معه، حيث قامت النيابة العامة باستدعائه للتحقيق وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه‎.‎

وكانت النيابة العامة توعدت بالسجن لمدة عام وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، لكل شخص قام بالتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم، سواء بإنتاج أو إعداد أو إرسال أو إعادة إرسال أو تأييد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبارها "جريمة معلوماتية".

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