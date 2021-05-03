بالفيديو.. لماذا خرج الشيخ سلطان بن قرملة عن البروتوكول في جنازة الملك فيصل؟

الرياض (صدى):
روى محمد بن سلطان بن قرملة، نجل الراحل الشيخ سلطان بن قرملة، قصة خروج والده عن البروتوكول في جنازة الملك فيصل بسبب حبه وتقديره له.
وقال نجل "الشيخ سلطان" خلال لقائه ببرنامج "الراحل" المذاع على قناة "روتانا خليجية": "أثناء جنازة الملك فيصل كان الوالد من ضمن الضباط والمسؤولين عن استقبال وتنظيم الحرس الملكي".
وتابع: "في تلك اللحظة كان يسير بجوار جنازة الملك فيصل فخرج عن البروتوكول والتعليمات ولمس نعش الملك فيصل بسبب تقديره وحبه له".
وكان الشيخ سلطان بن قرملة رحمه الله ضابطًا برتبة لواء، وأميراً للفوج الـ14 بالحرس الوطني.