نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. مواطنة تبتكر سوارا يقيس المسافة بين الأشخاص لمنع انتشار كورونا

منذ 43 دقيقة
1571
2
بالفيديو.. مواطنة تبتكر سوارا يقيس المسافة بين الأشخاص لمنع انتشار كورونا

الرياض (صدى):
ابتكرت المهندسة براءة محمد غصّاب العنزي، طالبة برنامج ماجستير الأمن السيبراني، وماجستير الذكاء الاصطناعي بجامعة حائل، جهازًا جديدًا يساعد فى تحقيق التباعد الإجتماعي، بمسافة آمنة تقدر بـمتر واحد، تقريباً، تفادياً لانتقال، فيروس كورونا المستجد "covid 19"، من شخص لآخر.

وقالت براءة العنزي، خلال مشاركتها مع برنامج "نشرة النهار" على قناة "الإخبارية"، أنها أطلقت عليه اسم "أمنك بتباعدك"، لافتة إلى أنها ابتكرت السوار لضمان تحقيق التباعد الاجتماعي ويحتوي على استشعار لموجات فوق صوتية الذي يقوم بقياس المسافة بين الطرفين.

وأوضحت أنه في حالة كانت المسافة بين الشخص والآخر أقل من متر يظهر تنبيه صوتي لابتعاد الطرفين عن بعضهما، مضيفة أنها كانت تعمل على سوار ذوي الاحتياجات الخاصة ولكن في ظل تطور الأزمة وازدياد عدد الإصابات قررت تحويل الجهاز إلى سوارًا للحد من كوفيد-19.

وأشارت إلى أن لها 4 اختراعات، أولها عصا لفاقدين النظر، وكان في مرحلة البكالوريوس وهو نقطة البداية لها، وثاني اختراع هو نظام حافلة المدرسة الذي يقوم بحساب عدد الطلاب في رحلة الذهاب والإياب ويساعد في تقليل نسبة اختطاف الطلاب ونسيانهم في المدارس، بينما ثالث اختراع هو جهاز مراقبة تخطيط القلب، وآخر تلك الاختراعات هو سوار "آمنك بتباعدك".

ابتكار
سوار
براءة العنزي
آمنك بتباعدك

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 49366
منذ 32 دقيقة
ما شاء الله وبالتوفيق
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9530
منذ 26 دقيقة
المسافة أقل من متر يظهر تنبيه صوتي . ما شاء الله تبارك الله. تكفى تكفى تكفى تكفى تعززوا اختراتها سريعا وتعاونوها وتدعموها على وجه السرعة . بدون شروط وبدون معوقات بروتوكولية

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الله يجعل مثل قيمة ذهبك في خدمة نشر أبحاثي .
د محمد ماجد بخش
تركيا تعاني من المراهقة السياسية فهي حكومة حزب أوحد وتصرفاتها تعود لبروتوكولات علمانية وممارساتها الحكومية بها طيش وارتجال وتردد وعدم وضوح ويحتاج لها نضج...
د محمد ماجد بخش
لم يبق مواطن واحد لم يبتل خده بدمعة على فراق فيصل : أبو عبدالله محبوب الشعب : وعزاء الجميع كان في شهادته أسكنه الله...
د/ سعيد القحطاني
أسال الله ان يرحم عمتي ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته
د/ سعيد القحطاني
أسال الله ان يرحم عمتي ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته

أخر الأخبار

إعلان وفاة فنان عربي في نفس لحظة موته بمسلسل شارك فيه
إعلان وفاة فنان عربي في نفس لحظة موته بمسلسل شارك فيه
منذ دقيقة 38
بالفيديو .. "ناجية الزنبقي" تروي رد فعل والدها بعدما طالبوه سكان الحي بمنعها من التعليم
بالفيديو .. "ناجية الزنبقي" تروي رد فعل والدها بعدما طالبوه سكان الحي بمنعها من التعليم
منذ 6 دقائق 1217
ريم عبدالله تثير الجدل بسبب عقد ذهبي بمحال الصاغة
ريم عبدالله تثير الجدل بسبب عقد ذهبي بمحال الصاغة
منذ 13 دقيقة 184
شاهد.. مسجد سديرة التاريخي بشقراء بعد تطويره ضمن مشروع الأمير محمد سلمان
شاهد.. مسجد سديرة التاريخي بشقراء بعد تطويره ضمن مشروع الأمير محمد سلمان
منذ 15 دقيقة 1303
بالفيديو.. لماذا خرج الشيخ سلطان بن قرملة عن البروتوكول في جنازة الملك فيصل؟
بالفيديو.. لماذا خرج الشيخ سلطان بن قرملة عن البروتوكول في جنازة الملك فيصل؟
منذ 23 دقيقة 1558
حرس الحدود يحبط محاولة تهريب (961) كيلوجرامًا من الحشيش المخدر و(44.7) طناً من القات المخدر إلى المملكة
حرس الحدود يحبط محاولة تهريب (961) كيلوجرامًا من الحشيش المخدر و(44.7) طناً من القات المخدر إلى المملكة
منذ 24 دقيقة 1395
تعرف على العقوبة التي يواجهها مصور فيديو بائعة الخضار
تعرف على العقوبة التي يواجهها مصور فيديو بائعة الخضار
منذ 33 دقيقة 1626
بالفيديو.. مواطنة تبتكر سوارا يقيس المسافة بين الأشخاص لمنع انتشار كورونا
بالفيديو.. مواطنة تبتكر سوارا يقيس المسافة بين الأشخاص لمنع انتشار كورونا
منذ 43 دقيقة 1576
بالفيديو.. استشارية أمراض معدية: لا ننصح على السفر خارج المملكة إلا في الضرورة
بالفيديو.. استشارية أمراض معدية: لا ننصح على السفر خارج المملكة إلا في الضرورة
منذ ساعة 1690
القبض على 7 مخالفين يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة بدون تصريح في المدينة
القبض على 7 مخالفين يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة بدون تصريح في المدينة
منذ ساعة 1733