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بالفيديو.. استشارية أمراض معدية: لا ننصح على السفر خارج المملكة إلا في الضرورة

منذ ساعة
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بالفيديو.. استشارية أمراض معدية: لا ننصح على السفر خارج المملكة إلا في الضرورة

الرياض (صدى):
نصحت استشارية الأمراض المعدية بمدينة الملك سعود الطبية، الدكتورة حوراء البيات، اليوم الاثنين، بعدم السفر خارج المملكة إلا في الضرورة في ظل التحور الذي يحدث في فيروس كورونا المستجد.

وقالت الدكتورة حوراء البيات، خلال مداخلة هاتفية لها مع برنامج "نشرة النهار" على قناة "الإخبارية"، أن وزارة الصحة حددت الفئات المسموح لها بالسفر، لافتة إلى أن هناك بعض المبتعثين والمرافقين لهم ومن طلبوا العلاج بالخارج.

وأشارت استشارية الأمراض المعدية، إلى أن هناك بعض الدول وضعت حجرًا صحيًا لمن يصلون إليها ووضعت شروط من بينها الجواز الصحي للمحصنين، كما وضعت المملكة قائمة بالدول الممنوعة من السفر إليها نهائياً إلا بتصريح وبعض الشروط للدول المسموح لها.

كورونا
السفر
استشارية أمراض معدية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9530
منذ ساعة
السفر مع الحذر والشروط والتحصين والالتزام ضرورة وحاجة لمن يحتاج إليه لنشر أبحاثه . والبحث عن داعم مؤسسي لها بالخارج .

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