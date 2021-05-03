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القبض على 7 مخالفين يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة بدون تصريح في المدينة

منذ ساعة
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القبض على 7 مخالفين يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة بدون تصريح في المدينة

المدينة المنورة (صدى):
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (7) مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في منطقة المدينة المنورة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم ضبط (3) جرافات و(4) شاحنات تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة تعود ملكياتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيات الباكستانية والأفغانية واليمنية والهندية والسورية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

المدينة المنورة
القوات الخاصة للأمن البيئي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 49366
منذ ساعة
اوكي
المهم
المهم عدد التعليقات : 290
منذ 31 دقيقة
ليش تعطلون المسلمين تقفلون موقع الرمل المرخص الرئيسي الناس لها شهرين واقفه اعمالهم .يا أمانة المدينه لاداعي للتعقيد وزمن البوم عن سنه.
جاسم
جاسم عدد التعليقات : 370
منذ 30 دقيقة
كل هؤلاء يعملون ليلا والمفروض منع اي شاحنة نقل التراب ليلا واقتصاره في النهار حتى يتم مراقبتهم والحد من تاثيرهم على البيئه
جاسم
جاسم عدد التعليقات : 370
منذ 30 دقيقة
كل هؤلاء يعملون ليلا والمفروض منع اي شاحنة نقل التراب ليلا واقتصاره في النهار حتى يتم مراقبتهم والحد من تاثيرهم على البيئه

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