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بالصور.. العويضه يتنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى

منذ ساعة
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بالصور.. العويضه يتنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى

سلطان الهويو (صدى):
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم , المواطن خالد العويضة,الذي أعلن عفوه عن قاتل ابنه استجابة لشفاعة سموه وطلبا للأجر والمثوبة من الله عز وجل.

وقال ” إن العفو من شيّم الرجال المؤمنين المحسنين المحتسبين، وتنازل ولي الدم توفيق من الله سبحانه وتعالى وتحقيق لمبدأ التسامح والعفو عند المقدرة واحتساب لمرضاة الله ” , داعياً المولى عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته ،وأن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة.

وحث سموه على تجنب أسباب الجرائم كافة وضبط النفس والاحتكام للقانون والقضاء في مواجهة الخلافات لكي لايقع ما لاتحمد عقباه، مؤكداً أهمية نشر ثقافة التسامح والعفو بين أفراد المجتمع والتجاوز بالتي هي أحسن بما يتماشى مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 49366
منذ ساعة
طيب خير ان شاء الله
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9530
منذ 53 دقيقة
الله يرحم المقتول ويغفر للقاتل

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