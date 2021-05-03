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تأجيل مباريات كأس الاتحاد الآسيوي بمنطقة الشرق

منذ 18 دقيقة
1417
تأجيل مباريات كأس الاتحاد الآسيوي بمنطقة الشرق

نواف السالم (صدى):
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تأجيل مباريات دور المجموعات من بطولة كأس الاتحاد 2021 بمنطقة شرق القارة الصفراء، حتى شهر يونيو المقبل، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وكان من المقرر أن تلعب مباريات المجموعة العاشرة في هونج كونج، في الفترة من 14 إلى 20 مايو.

وذكر الاتحاد الآسيوي في بيان رسمي أنه وافق على مقترح تعديل جدول مباريات منطقة الشرق بالمجموعة العاشرة في كأس الاتحاد والمقدمة من اتحاد هونج كونج.

وأضاف أنه تقرر تأجيل المباريات لتقام خلال الفترة من 23 إلى 29 يونيو المقبل، نظراً للتحديات الحالية بسبب «كوفيد-19»، وللسماح بمزيد من الوقت للتأكد من التنظيم المثالي للمباريات.

كأس الاتحاد
كأس الاتحاد الآسيوي

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
في ذلك اليوم صحبني أحد طلابي السابقين وهو من استقبلني في المطار وكان اللقاء ثلاثيا وقدم معاليه قهوته الخاصة لي وكان في قمة النبل...
الملل
يبغون الخراب في بنات المسلمين اما بناتهم لا عاي شان ما احد يجي ويعيرهم صدق اذا قالو عفن فني وقيس علي هذا الكلام اصحاب...
ابو عمار
طيب يكون خير
omar
لايوجد انتصارات المدرب الذى قبلك الغاها لانه يحب فقط الهزايم وجميع اللاعبين ايدوه
ابو عمار
حسبي الله عليهم الانجاس

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