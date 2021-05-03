تأجيل مباريات كأس الاتحاد الآسيوي بمنطقة الشرق

نواف السالم (صدى):
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تأجيل مباريات دور المجموعات من بطولة كأس الاتحاد 2021 بمنطقة شرق القارة الصفراء، حتى شهر يونيو المقبل، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».
وكان من المقرر أن تلعب مباريات المجموعة العاشرة في هونج كونج، في الفترة من 14 إلى 20 مايو.
وذكر الاتحاد الآسيوي في بيان رسمي أنه وافق على مقترح تعديل جدول مباريات منطقة الشرق بالمجموعة العاشرة في كأس الاتحاد والمقدمة من اتحاد هونج كونج.
وأضاف أنه تقرر تأجيل المباريات لتقام خلال الفترة من 23 إلى 29 يونيو المقبل، نظراً للتحديات الحالية بسبب «كوفيد-19»، وللسماح بمزيد من الوقت للتأكد من التنظيم المثالي للمباريات.