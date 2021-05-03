نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"صحة الرياض" تواصل تقديم خدماتها للمستفيدين في مركز لقاحات كورونا

منذ 37 دقيقة
1490
"صحة الرياض" تواصل تقديم خدماتها للمستفيدين في مركز لقاحات كورونا

سعيد العجل (صدى):
تواصل "صحة الرياض" تقديم خدماتها للمستفيدين في مركز لقاحات كورونا في محافظة ثادق .

وتفصيلاً أعلنت "صحة الرياض" ، أن مركز اللقاح في ثادق يواصل تقديم خدماته يومياً للمستفيدين تفاعلاً مع رغبات المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا ، وذلك من الساعة ٩مساء وحتى ٢ صباحاً .

وبينت "صحة الرياض" أن مراكز اللقاح تشهد إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح، وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم .

وحثت "صحة الرياض" الجميع بسرعة الحصول على لقاح كورونا والتسجيل من خلال تطبيق صحتي، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة.

وجدّدت التذكير بالاستفادة من خدمة أولوية، التي وفرتها الصحة، حيث يُتاح من خلالها إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا (كوفيد-19) لمن تزيد أعمارهم عن 75سنة وأكثر "حالياً" لجميع المواطنين والمقيمين، بدون تسجيل أو موعد أو انتظار وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح .

الرياض
وزارة الصحة
كورونا
فيروس كورونا
ثادق
لقاحات كورونا

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
في ذلك اليوم صحبني أحد طلابي السابقين وهو من استقبلني في المطار وكان اللقاء ثلاثيا وقدم معاليه قهوته الخاصة لي وكان في قمة النبل...
الملل
يبغون الخراب في بنات المسلمين اما بناتهم لا عاي شان ما احد يجي ويعيرهم صدق اذا قالو عفن فني وقيس علي هذا الكلام اصحاب...
ابو عمار
طيب يكون خير
omar
لايوجد انتصارات المدرب الذى قبلك الغاها لانه يحب فقط الهزايم وجميع اللاعبين ايدوه
ابو عمار
حسبي الله عليهم الانجاس

أخر الأخبار

القبض على 7 مخالفين يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة بدون تصريح في المدينة
القبض على 7 مخالفين يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة بدون تصريح في المدينة
منذ 3 دقائق 1132
بالصور.. العويضه يتنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى
بالصور.. العويضه يتنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى
منذ 7 دقائق 1280
بالفيديو.. «الغذاء والدواء»: ‏لا صحة بأن منتجات شبيه الألبان غير آمنة
بالفيديو.. «الغذاء والدواء»: ‏لا صحة بأن منتجات شبيه الألبان غير آمنة
منذ 12 دقيقة 1158
تأجيل مباريات كأس الاتحاد الآسيوي بمنطقة الشرق
تأجيل مباريات كأس الاتحاد الآسيوي بمنطقة الشرق
منذ 17 دقيقة 1414
رائد فضاء ياباني يلتقط صورة من الفضاء للمدينة المنورة
رائد فضاء ياباني يلتقط صورة من الفضاء للمدينة المنورة
منذ 22 دقيقة 1563
بالفيديو.. الشيخ الزامل يوضح حكم الزكاة لقريب تارك للصلاة
بالفيديو.. الشيخ الزامل يوضح حكم الزكاة لقريب تارك للصلاة
منذ 27 دقيقة 1566
بالفيديو.. مصمم أزياء بلجيكي يحكي تجربة إقامته في المملكة منذ 10 سنوات
بالفيديو.. مصمم أزياء بلجيكي يحكي تجربة إقامته في المملكة منذ 10 سنوات
منذ 32 دقيقة 1565
"صحة الرياض" تواصل تقديم خدماتها للمستفيدين في مركز لقاحات كورونا
"صحة الرياض" تواصل تقديم خدماتها للمستفيدين في مركز لقاحات كورونا
منذ 37 دقيقة 1495
بالفيديو.. الشرطة التركية تستخدم غاز الفلفل الحار على المصلين داخل المساجد
بالفيديو.. الشرطة التركية تستخدم غاز الفلفل الحار على المصلين داخل المساجد
منذ 42 دقيقة 1676
بالفيديو.. الشيخ عبدالله المنيع يوضح فضائل العشر الأواخر من شهر رمضان
بالفيديو.. الشيخ عبدالله المنيع يوضح فضائل العشر الأواخر من شهر رمضان
منذ 47 دقيقة 1545