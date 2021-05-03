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بالفيديو.. مصمم أزياء بلجيكي يحكي تجربة إقامته في المملكة منذ 10 سنوات

منذ 32 دقيقة
1560
بالفيديو.. مصمم أزياء بلجيكي يحكي تجربة إقامته في المملكة منذ 10 سنوات

علي القحطاني (صدى):
كشف كريستوف بوفيز، مصمم أزياء من بلجيكا مقيم في المملكة، منذ عشر سنوات عن تجربة إقامته الفريدة في المملكة و انطباعاته التي تغيرت بمجرد وصوله إليها.

وقال مصمم الأزياء البلجيكي، خلال تقرير تلفزيوني مع قناة "SBC": "قبل قدومي إلى السعودية كنت أعرف الكثير بالفعل عن الثقافة لأنني شغوف بالثقافة العربية بشكل عام منذ سنوات".

وأضاف بوفيز: "لدي في المنزل حوالي 120 كتاب حول الثقافة العربية.. بالطبع سمعت الكثير عن البلد وقد زرتها لعدة أيام ولكن أسلوب الحياة الحقيقي لم أكن أعرف ما أتوقعه بالتحديد، ولكن هذا أيضًا ما يثير اهتمامي لأنني أحب مثل هذه التجارب والمغامرات ".

المملكة
بلجيكا
كريستوف بوفيز
مصمم أزياء

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
في ذلك اليوم صحبني أحد طلابي السابقين وهو من استقبلني في المطار وكان اللقاء ثلاثيا وقدم معاليه قهوته الخاصة لي وكان في قمة النبل...
الملل
يبغون الخراب في بنات المسلمين اما بناتهم لا عاي شان ما احد يجي ويعيرهم صدق اذا قالو عفن فني وقيس علي هذا الكلام اصحاب...
ابو عمار
طيب يكون خير
omar
لايوجد انتصارات المدرب الذى قبلك الغاها لانه يحب فقط الهزايم وجميع اللاعبين ايدوه
ابو عمار
حسبي الله عليهم الانجاس

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