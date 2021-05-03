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أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 30 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية وتغلق 251 منشأة مخالفة

منذ ساعة
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أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 30 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية وتغلق 251 منشأة مخالفة

سعيد العجل (صدى):
كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن تنفيذها أكثر من 30 ألف جولة رقابية، و285 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، وذلك منذ بداية رمضان المبارك، والتي تأتي ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تنفذها الأمانة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا"، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وذكرت الأمانة أن الجولات أسفرت عن إغلاق 251 منشأة مخالفة، فيما تم تحرير 1451 مخالفة للمنشآت الغير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفايروس "كورونا " وتطبيق " توكلنا ".

وأكدت على أنها تعمل على تكثيف الجولات الرقابية، والحملات التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فايروس "كورونا"، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة " ممتثل " بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

وأبانت الأمانة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي عبر خطة تم وضعها تهدف لمضاعفة الجهود لتنفيذ جولات ميدانية على كافة المنشآت للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس "كورونا "، وكذلك معالجة أوضاع المنشآت الغير ملتزمة.

وقالت الأمانة أنها استقبلت عبر مركز البلاغات 940، خلال الفترة من 25/04/2021م الى 02/05/2021م، 3428 بلاغا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وكذلك المخالفات البلدية، داعية الى ضرورة تعاون الجميع عبر الابلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة من خلال مركز ٩٤٠.

أمانة الشرقية
المنشآت التجارية

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب يكون خير
ابو عمار
حسبي الله عليهم الانجاس
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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