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بالفيديو.. الشيخ عبدالله المنيع يوضح فضائل العشر الأواخر من شهر رمضان

منذ 46 دقيقة
1540
بالفيديو.. الشيخ عبدالله المنيع يوضح فضائل العشر الأواخر من شهر رمضان

علي القحطاني (صدى):
أوضح الشيخ عبدالله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، فضائل العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وقال الشيخ خلال برنامج " فتاوي" إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى السَّبْعِينَ، وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ"، حيث أستقل الرسول أعمار أمته، فسأل ربه أن يعطي أمته ما يعوض هذا النقص فمن الله علينا بهذه الليلة المباركة.

وأضاف الشيخ المنيع أن ليلة القدر خيرًا من الف سنة وهذا يعني انها خيرًا من عمل صالح في ألف سنة.

وأشار إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبل العشر الأواخر من شهر رمضان اجتهد وشد المئزر وأيقظ أهله.

وتابع : كما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين لاغتنام هذه الفرصة في الثلث الأخير من هذا الشهر الفضيل، والإكثار من الصلوات والذكر وصلة الأرحام، والدعاء.

الشيخ عبدالله المنيع
فضائل العشر الأواخر
العشر الأواخر من شهر رمضان

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب يكون خير
ابو عمار
حسبي الله عليهم الانجاس
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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