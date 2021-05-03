جامعة الملك سعود الصحية توفر وظائف بالرياض وجدة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة الدبلوم فما فوق بالرياض وجدة.
وأوضحت الجامعة أن الوظائف المتاحة هي محاضر في جراحة الفم (الرياض)، وتقني مختبر - تخصص العلاج التنفسي (جدة)، تقني مختبر - تخصص خدمات الطوارئ الطبية (جدة)، وأمين مختبر - تخصص التخدير (جدة)، مسؤول مركز الإتصال (الرياض)، وفني اتصالات ثاني (الرياض).
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1442/09/21هـ الموافق 2021/05/03م ، ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي:
1- محاضر في جراحة الفم (الرياض) من هنـــــــــــا .
2- تقني مختبر - تخصص العلاج التنفسي (جدة) من هنـــــــــــا .
3- تقني مختبر - تخصص خدمات الطوارئ الطبية (جدة) من هنـــــــــــا .
4- أمين مختبر - تخصص التخدير (جدة) من هنـــــــــــا .
5- مسؤول مركز الإتصال (الرياض) من هنـــــــــــا .
6- فني اتصالات ثاني (الرياض) من هنـــــــــــا .