نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"الحذيفي" وابنه يؤمان المصلين في تهجد الحرم النبوي في مصادفة تحدث لأول مرة

منذ ساعة
2595
2
"الحذيفي" وابنه يؤمان المصلين في تهجد الحرم النبوي في مصادفة تحدث لأول مرة

المدينة المنورة (صدى):
يؤم الشيخ علي الحذيفي؛ وابنه أحمد بن علي الحذيفي، المصلين الليلة في صلاة التهجد بالحرم النبوي، في مصادفة تحدث للمرة الأولى في الحرمين الشريفين.

كانت رئاسة الحرمين قررت عودة الشيخ علي بن عبدالرحمن الحذيفي؛ وإسناد التسليمة الأولى له في جميع الليالي إثر غياب جاوز 4 سنوات عن صلاتَي التراويح والتهجد، فيما يستمر في إمامة الفروض، وتحديداً صلاة المغرب التي ظلت من نصيبه طوال الشهر.

ومن المقرر أن يلتقي الأب "علي الحذيفي"؛ بابنه الدكتور "أحمد"؛ في رمضان هذا العام، في صلاة تهجد ليالي 22 و25 و28 يرافقهما الدكتور خالد بن سليمان المهنا.

الشيخ علي الحذيفي
الحرم النبوي
التهجد

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9512
منذ 52 دقيقة
أصل ثابت وفرع شامخ
¥ ولد نجد ¥
¥ ولد نجد ¥ عدد التعليقات : 4839
منذ 11 دقيقة
ما شاء الله

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
حسبي الله عليهم الانجاس
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
احمد
ههههههه بلحه بيدور لها عن مخرج ويهربها خارج مصر او يطعن بالحكم ويلغيه وترجع هالشرموطه لوضعها الاول

أخر الأخبار

القبض على 7 مخالفين يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة بدون تصريح في المدينة
القبض على 7 مخالفين يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة بدون تصريح في المدينة
منذ دقيقتين 1114
بالصور.. العويضه يتنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى
بالصور.. العويضه يتنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى
منذ 6 دقائق 1255
بالفيديو.. «الغذاء والدواء»: ‏لا صحة بأن منتجات شبيه الألبان غير آمنة
بالفيديو.. «الغذاء والدواء»: ‏لا صحة بأن منتجات شبيه الألبان غير آمنة
منذ 11 دقيقة 1158
تأجيل مباريات كأس الاتحاد الآسيوي بمنطقة الشرق
تأجيل مباريات كأس الاتحاد الآسيوي بمنطقة الشرق
منذ 16 دقيقة 1406
رائد فضاء ياباني يلتقط صورة من الفضاء للمدينة المنورة
رائد فضاء ياباني يلتقط صورة من الفضاء للمدينة المنورة
منذ 21 دقيقة 1557
بالفيديو.. الشيخ الزامل يوضح حكم الزكاة لقريب تارك للصلاة
بالفيديو.. الشيخ الزامل يوضح حكم الزكاة لقريب تارك للصلاة
منذ 26 دقيقة 1565
بالفيديو.. مصمم أزياء بلجيكي يحكي تجربة إقامته في المملكة منذ 10 سنوات
بالفيديو.. مصمم أزياء بلجيكي يحكي تجربة إقامته في المملكة منذ 10 سنوات
منذ 31 دقيقة 1560
"صحة الرياض" تواصل تقديم خدماتها للمستفيدين في مركز لقاحات كورونا
"صحة الرياض" تواصل تقديم خدماتها للمستفيدين في مركز لقاحات كورونا
منذ 36 دقيقة 1490
بالفيديو.. الشرطة التركية تستخدم غاز الفلفل الحار على المصلين داخل المساجد
بالفيديو.. الشرطة التركية تستخدم غاز الفلفل الحار على المصلين داخل المساجد
منذ 41 دقيقة 1674
بالفيديو.. الشيخ عبدالله المنيع يوضح فضائل العشر الأواخر من شهر رمضان
بالفيديو.. الشيخ عبدالله المنيع يوضح فضائل العشر الأواخر من شهر رمضان
منذ 46 دقيقة 1540