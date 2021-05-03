مزايا مخفية لا يعرفها أصحاب هواتف آيفون

وكالات (صدى):
تتميز هواتف آيفون بالبساطة وعدم حاجتها إلى تعقيدات كبيرة في التشغيل و التعامل معها، وبالرغم ذلك هذه الهواتف تحتوي على عددا كبيرا من الإعدادات والميزات التي يجهلها الكثير من المستخدمين.
وسلط تقرير الضوء على عددا من تلك المزايا والإعدادات المخفية داخل هواتف آيفون ومنها ميزة الإخطارات في لمحة فإذا كنت من أصحاب هواتف آيفون 6 إس أو الأحدث منها، وسيكون كل ما عليه فعله هو رفع الهاتف لعرض الإشعارات حتى عندما تكون شاشة القفل مغلقة، لكن تلك الخاصية لن تعمل إلا بعد تفعيلها من الإعدادات الخاصة بالعرض والسطوع، كما يمكن إخبار هاتف آيفون، عن التنزيلات التي يجب أن تكتمل أولاً.
- أولوية لبعض التنزيلات:
يمكنك إخبار هاتف آيفون، عن التنزيلات التي يجب أن تكتمل أولاً، وتلك المفيدة بشكل خاص عند إعداد هاتف جديد، عن طريق البحث عن التطبيق الذي تريد وضعه في مقدمة السطر واضغط بثبات، ثم اختر خيار أولوية التنزيل من قائمة الخيارات.
- تغيير شدة المصباح
وتفعل الميزة، بالدخول إلى مركز التحكم والسحب لأعلى من أسفل الشاشة (على هاتف آيفون X اسحب لأسفل من الزاوية اليمنى العليا)، ثم اضغط ضغطة مطولة على أيقونة المصباح لتظهر لك خياراته.
- مسح رمز الاستجابة السريعة
يمكن استخدامها في تشغيل مواقع ويب وتطبيقات بصورة أكثر أمنا، حيث تتحول كاميرا آيفون لماسح ضوئي لرمز الاستجابة السريعة.
- حذف التطبيقات غير المستخدمة:
يمكن إخلاء مساحة على الهاتف عن طريق التخلص من التطبيقات التي نادرًا ما تستخدمها أو لا تستخدمها أبدًا، ويمكن لهاتف آيفون الخاص بك القيام بذلك نيابة عنك. ادخل إلى الإعدادات، ثم انقر فوق عام، واختر تخزين آيفون، ثم قم بتمكين خيار إلغاء تحميل التطبيقات غير المستخدمة.
- وضع الكاميرا الصحيح:
عندما تشاهد شيئًا ما تحتاج إلى تصويره أو تصويره بسرعة، قم بضغطة مطولة على أيقونة الكاميرا بدلا من النقر عليها برفق، وستظهر لك خيارات وضع الكاميرا، ما سيؤدي إلى تسريع عملية الالتقاط.
- إيقاف متتبعات الويب
يمكن تفعيل هذه الميزة، افتح الإعدادات، وانقر فوق سفاري، وقم بتشغيل الخيار إيقاف متتبعات الويب، ويمكنك أيضا منع ظهور الإعلانات المنبثقة في المتصفح.
_ البحث عن الرموز التعبيرية بشكل أسرع
يمكن تحويل الكلمات إلى صور، عن طريق فتح الرسائل، وكتابة سطر من النص، والنقر على زر الرموز التعبيرية على يسار شريط المسافة وستتحول جميع الكلمات التي يمكن استبدالها بالرموز التعبيرية إلى اللون البرتقالي، لمبادلة كلمة لتمثيلها التصويري الأكثر إشراقًا، ما عليك سوى النقر على الكلمة المميزة وسينخفض الرمز التعبيري.
- ابحث من خلال علامات تبويب سفاري
للوصول إلى خيار البحث هذا، يجب عليك فتح سفاري، وتدوير هاتفك لوضعه في الوضع الأفقي، ثم الضغط على زر علامات التبويب (يبدو وكأنه مربعَين). الآن سترى مربع علامات تبويب البحث الذي لا يكون مرئيًا بشكل طبيعي.
- تغيير دقة الفيديو
عن طريق التوجه إلى الإعدادات، ثم الكاميرا، ثم تسجيل الفيديو لتقليل الدقة الافتراضية.
- التخلي عن شبكات الواي فاي الضعيفة
لذلك إذا كانت لديك خطة بيانات جيدة واتصال LTE قوي، فأخبر جهازك بالتخلي عن شبكة واي فاي الضعيفة لصالح بيانات جوال أكثر موثوقية, عن طريق الدخول إلى الإعدادات ، النقر فوق Cellular وتشغيل مفتاح تبديل مساعدة واي فاي.
- فرز الملفات:
في تطبيق iOS Files ، يمكنك ترتيب ملفاتك بطرق مختلفة – لكن التطبيق لا يوضح كيفية القيام بذلك على الفور عن طريق السحب لأسفل في مكان ما على الشاشة، وستظهر قائمة، وتتيح تلك الميزة فرز الملفات حسب الاسم أو التاريخ أو الحجم أو العلامات.
- الرد على المكالمات مع الرسائل المخصصة
لتفعيل الخاصية افتح الإعدادات، وتوجه إلى الهاتف، وانقر فوق الرد بالنص لإضافة الرسائل المحتملة وتحريرها.
- تأمين ملاحظاتك
يمكن حماية الملاحظات بكلمة مرور، ولتفعيلها ادخل إلى الإعدادات، وانتقل إلى الملاحظات، متبوعة بكلمة المرور، ويمكنك تعيين رمز أو قفل أو بصمة أصبع، داخل التطبيق.
- الحد من تتبع موقعك
للقيام بذلك، افتح الإعدادات وانقر فوق الخصوصية، ثم خدمات الموقع. حدد أي تطبيق وقم بتغيير دائمًا إلى أثناء استخدام التطبيق فقط.
- تعطيل قراءة الإيصالات
يمكن تعطيل إيصالات القراءة لمحادثات محددة. ما عليك سوى النقر فوق الرمز (i) الموجود أعلى المحادثة وإيقاف تشغيل خيار إرسال إيصالات القراءة.
- إرسال رسائل أكثر تأكيدا.
بمجرد كتابة رسالتك في تطبيق الرسائل، انقر مع الاستمرار فوق رمز الإرسال الأزرق على اليسار، ثم اسحبه لأعلى أو لأسفل لتغيير وزن النص الصادر.
. إرسال الأموال عبر الرسائل
قامت أبل بدمج خدمة أبل باي الخاصة بها بإحكام في جميع جوانب آيفون، بما في ذلك تطبيق آي ميسج، عندما تكتب مبلغًا بالدولار في الدردشة، سيظهر تلقائيًا تحته خط. اضغط على هذا الرقم الذي تحته خط، وسترسل أبل باي هذا المبلغ من حسابك إلى المشارك الآخر في محادثتك و قبل أن يتم تحويله رسميًا، ستتاح لك الفرصة للتحقق مرة أخرى من المبلغ والتحقق منه.