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هيئة الأزياء تطلق موقعها الإلكتروني الرسمي

منذ 45 دقيقة
1645
هيئة الأزياء تطلق موقعها الإلكتروني الرسمي

الرياض (صدى):
أطلقت هيئة الأزياء اليوم موقعها الإلكتروني الرسمي هنا، ليكون نافذة اتصالها بمنسوبي القطاع من المصممين والمستثمرين والمبدعين في مختلف تخصصات صناعة الأزياء، وعموم الزوّار والمستفيدين داخل المملكة وخارجها.

وتطل الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني على ممارسي قطاع الأزياء، لتقدم لهم تعريفاً عن استراتيجيتها لتطوير الأزياء في المملكة، ورؤيتها التي تسعى إلى تحقيقها للارتقاء بهذه الصناعة محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى رسالتها تجاه قطاع الأزياء والمنتسبين إليه، ومبادراتها وفعالياتها.

وكانت هيئة الأزياء قد تأسست في فبراير عام 2020م ضمن إحدى عشرة هيئة ثقافية تابعة لوزارة الثقافة، ويرتكز دور الهيئة في النهوض بصناعة الأزياء في المملكة، وتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية للقطاع، ودعم وتمكين المواهب والخبرات والكفاءات المحلية، بالإضافة إلى عملها على تعزيز التبادل الثقافي الدولي، وتحقيق الأثر في الاقتصاد الوطني من خلال الأزياء.

المملكة
هيئة الأزياء
صناعة الأزياء

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
العلم والإيمان . . إن الله على كل شيء قدير
العدناني
هو أكبر ياقوتة في العالم
مطر الاسود
نفهم من كذى ان كل كمرة للساهر هناك كمرة مسلطة باتجاهها للحفاظ عليها من عبث العبثين , يعني لا تسوق فيها ياهذا بنجيبك يعني...
واضح*** وصريح***
الحمد لله على نعمة الاسلام. .Thank God for the blessing of Islam
واضح*** وصريح***
الحمد لله على نعمة الاسلام. .Thank God for the blessing of Islam

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