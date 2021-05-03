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عبداللطيف الحسيني أبرز المرشحين للانضمام إلى الجهاز الفني لـ الهلال

منذ ساعة
1807
عبداللطيف الحسيني أبرز المرشحين للانضمام إلى الجهاز الفني لـ الهلال

طلال الغامدي (صدى):
قررت إدارة نادي الهلال عرض أبرز الأسماء التدريبية الفنية على مدرب الفريق الأول لكرة القدم الجديد، البرتغالي خوسيه مورايس.

وأوضحت مصادر أن عبد اللطيف الحسيني، في مقدمة الأسماء المطروحة، من أجل ضمه إلى الجهاز الفني المساعد، مبينة أن هذا الأمر سيتحدد اليوم (الإثنين) بشكل نهائي، مشيرة إلى أن البرتغالي مورايس، سيضم في طاقمه الفني مساعدًا له، ومدربًا لحراس المرمى، ومعدًا بدنيًّا،وفقا لـ"الرياضية".

وسبق للحسيني العمل مع مورايس في آخر أربعة أشهر من موسم 2006ـ2007 مدربًا للياقة، عندما كان الأخير مدربًا لفريق الشباب الأول لكرة القدم.

الهلال
الجهاز الفني
الهلال عبداللطيف الحسيني

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
العلم والإيمان . . إن الله على كل شيء قدير
العدناني
هو أكبر ياقوتة في العالم
مطر الاسود
نفهم من كذى ان كل كمرة للساهر هناك كمرة مسلطة باتجاهها للحفاظ عليها من عبث العبثين , يعني لا تسوق فيها ياهذا بنجيبك يعني...
واضح*** وصريح***
الحمد لله على نعمة الاسلام. .Thank God for the blessing of Islam
واضح*** وصريح***
الحمد لله على نعمة الاسلام. .Thank God for the blessing of Islam

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