عبداللطيف الحسيني أبرز المرشحين للانضمام إلى الجهاز الفني لـ الهلال

طلال الغامدي (صدى):
قررت إدارة نادي الهلال عرض أبرز الأسماء التدريبية الفنية على مدرب الفريق الأول لكرة القدم الجديد، البرتغالي خوسيه مورايس.
وأوضحت مصادر أن عبد اللطيف الحسيني، في مقدمة الأسماء المطروحة، من أجل ضمه إلى الجهاز الفني المساعد، مبينة أن هذا الأمر سيتحدد اليوم (الإثنين) بشكل نهائي، مشيرة إلى أن البرتغالي مورايس، سيضم في طاقمه الفني مساعدًا له، ومدربًا لحراس المرمى، ومعدًا بدنيًّا،وفقا لـ"الرياضية".
وسبق للحسيني العمل مع مورايس في آخر أربعة أشهر من موسم 2006ـ2007 مدربًا للياقة، عندما كان الأخير مدربًا لفريق الشباب الأول لكرة القدم.