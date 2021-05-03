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"سفارة المملكة في الفلبين" توجه تنبيهاً للمواطنين بعد رفع تعليق السفر للخارج

منذ ساعة
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"سفارة المملكة في الفلبين" توجه تنبيهاً للمواطنين بعد رفع تعليق السفر للخارج

مانيلا (صدى):
أوضحت سفارة المملكة في مانيلا أن الفلبين لا تسمح باستقبال الاجانب لغرض السياحة في الوقت الحالي بسبب البروتوكول الصحي المتبع لمكافحة جائحة كورونا، مؤكدة أنه في حال وجود تحديث سيتم الإعلان في حينه.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت ، اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الإثنين 5 شوال 1442هـ، الموافق 17 مايو 2021.

وجاء من ضمن هذه الفئات، المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر (14) يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

كما يشمل القرار المتعافون من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا)، ومن أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة.

الفلبين
سفارة المملكة
مانيلا
رفع تعليق السفر

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
العلم والإيمان . . إن الله على كل شيء قدير
العدناني
هو أكبر ياقوتة في العالم
مطر الاسود
نفهم من كذى ان كل كمرة للساهر هناك كمرة مسلطة باتجاهها للحفاظ عليها من عبث العبثين , يعني لا تسوق فيها ياهذا بنجيبك يعني...
واضح*** وصريح***
الحمد لله على نعمة الاسلام. .Thank God for the blessing of Islam
واضح*** وصريح***
الحمد لله على نعمة الاسلام. .Thank God for the blessing of Islam

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