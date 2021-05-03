نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مدى إمكانية القضاء على كورونا من بقائه إلى الأبد

منذ 54 دقيقة
1820
1
مدى إمكانية القضاء على كورونا من بقائه إلى الأبد

لندن (صدى):
كشف استطلاع رأي ضم 8 خبراء في علم الأوبئة، أن 75% منهم قالوا بأن فيروس كورونا سيصبح وباءً، وهو ما يثير الشك حول إمكانية القضاء عليه في المستقبل، وما إذا كان سيظل متوطناً في بعض المناطق؛ حيث أن هناك دائماً أشخاصاً مصابين ينقلون العدوى إلى شخص آخر ثم يتعافون.

وأوضح البروفيسور غراهام ميدلي، خبير في نمذجة الأمراض من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، أنه بمرور الوقت، يصيب كل شخص في المتوسط شخصاً آخر، بحيث يظل عدد المصابين كما هو تقريباً، وهذا يختلف تماماً عن المستوى العالي لانتقال العدوى الذي شهدناه خلال الجائحة، بحسب "العربية.نت".

وصرح البروفيسور ميدلي: “عادة ما تصيب العدوى المتوطنة الأطفال وتتسبب في أعراض خفيفة. ولا ترتبط فيروسات كورونا المستوطنة بمرض خطير، وبحلول الوقت الذي يصبح فيه الأطفال بالغين، يكونون قد تعرضوا للعدوى، وربما يصابون عدة مرات، وبالتالي فهم محصنون".

ولا تزال العديد من الفيروسات التي كانت مسؤولة عن الأوبئة السابقة، بما في ذلك جائحة إنفلونزا عام 1918، منتشرة حتى اليوم، والقضاء التام على المرض ليس بالأمر السهل؛ فحتى الآن، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن مرضين فقط تم القضاء عليهما في جميع أنحاء العالم وهما: الجدري والطاعون البقري.

فيروس كورونا
استطلاع رأي
علم الأوبئة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9503
منذ 29 دقيقة
العلم والإيمان .

. إن الله على كل شيء قدير

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
العلم والإيمان . . إن الله على كل شيء قدير
العدناني
هو أكبر ياقوتة في العالم
مطر الاسود
نفهم من كذى ان كل كمرة للساهر هناك كمرة مسلطة باتجاهها للحفاظ عليها من عبث العبثين , يعني لا تسوق فيها ياهذا بنجيبك يعني...
واضح*** وصريح***
الحمد لله على نعمة الاسلام. .Thank God for the blessing of Islam
واضح*** وصريح***
الحمد لله على نعمة الاسلام. .Thank God for the blessing of Islam

أخر الأخبار

سقوط سيارة بمحافظة النماص ونجاة ركابها
سقوط سيارة بمحافظة النماص ونجاة ركابها
منذ 14 دقيقة 1381
مزايا مخفية لا يعرفها أصحاب هواتف آيفون
مزايا مخفية لا يعرفها أصحاب هواتف آيفون
منذ 19 دقيقة 1396
أبرز أسباب وجود ثقل في مقود السيارة
أبرز أسباب وجود ثقل في مقود السيارة
منذ 25 دقيقة 1402
نصائح لمنع انتشار كورونا خلال الرحلات الجوية
نصائح لمنع انتشار كورونا خلال الرحلات الجوية
منذ 30 دقيقة 482
هيئة الأزياء تطلق موقعها الإلكتروني الرسمي
هيئة الأزياء تطلق موقعها الإلكتروني الرسمي
منذ 45 دقيقة 1645
منى السابر تتعرض للانتقادات بسبب إطلالتها الجريئة
منى السابر تتعرض للانتقادات بسبب إطلالتها الجريئة
منذ 49 دقيقة 824
مدى إمكانية القضاء على كورونا من بقائه إلى الأبد
مدى إمكانية القضاء على كورونا من بقائه إلى الأبد
منذ 54 دقيقة 1822
بالفيديو.. إلهام الفضالة: أرفض دخول بناتي مجال التمثيل
بالفيديو.. إلهام الفضالة: أرفض دخول بناتي مجال التمثيل
منذ 59 دقيقة 552
بالفيديو.. حقيقة الاعتماد على جواز سفر كورونا خلال هذا الصيف
بالفيديو.. حقيقة الاعتماد على جواز سفر كورونا خلال هذا الصيف
منذ ساعة 1842
عبداللطيف الحسيني أبرز المرشحين للانضمام إلى الجهاز الفني لـ الهلال
عبداللطيف الحسيني أبرز المرشحين للانضمام إلى الجهاز الفني لـ الهلال
منذ ساعة 1803