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وزارة العدل: 3 مليارات ريال قيمة صفقات الإفراغ العقاري الإلكتروني

منذ 15 دقيقة
1282
وزارة العدل: 3 مليارات ريال قيمة صفقات الإفراغ العقاري الإلكتروني

الرياض (صدى):
كشفت وزارة العدل، أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمة الإفراغ العقاري منذ فبراير 2020 وحتى اليوم، بلغ أكثر من 65 ألف مستفيد، فيما بلغت قيمة الصفقات نحو ثلاثة مليارات ريال.

وأضحت أن خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني عبر بوابة ناجز Najiz.sa، مكنت المستفيدين من بيع ونقل الملكية العقارية بالكامل دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل والبنوك لإصدار شيك مصدق بالمبايعة.

وبينت "العدل"، أن شروط وأحكام الخدمة تتمثل في تعهد أطراف العملية بصحة المعلومات المقدمة، وفي حال تبين خلاف ذلك يحق للجهات المعنية اتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية، كما يتم إلغاء العملية إلكترونيًا في حال لم يتم قبول الطلب من قبل المشتري في غضون ثلاثة أيام.

وتوسعت الوزارة في خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، مؤخرًا، بإتاحة الخدمة عبر بنوك إضافية لتشمل المتعاملين مع مصرفي الإنماء والراجحي، بجانب البنك الأهلي السعودي، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي السعودي.

وزارة العدل
الإفراغ العقاري

التعليقات

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أحدث التعليقات

سعد الشمري
اعتقد بان مؤهلات نائبة الوزير الدطتوره ايمان افضل وبمراحل من مؤهلات الوزير نفسه ربما مسالة وقت ويطير البوم
اللهو البرى
يظل َمستشفي عسير.. هام في المنطقة.. ومستشفى واقولها بكل صراحة خدماته متقدمة وإنجازاته لاتعد مع انه يشهد ازدحام.. لكنه ينجز اشكر القايمين عليه..
غييييوووورررر
اختلط الحابل بالنابل وماعاد نعرف الصادق من الكاذب ولاحول ولاقوة الا باللله اللهم اصلح احوال المسلمين وانصر المظلومين
عبدالله محمد الشهري
لاشك أن الأب هو أحرص إنسان على مصلحة أبنائه وبناته بالذات مع عدم إغفال بعض الحالات التي يكون فيها الأب غير كفؤ لتربية أبنائه...
اللهو البرى
جبتها من الأخر.. يارايق.

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