نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. "أم منيرة" والدة لـ 10 فتيات تتحدث عن برهن بعد وفاة زوجها

منذ ساعة
2221
بالفيديو.. "أم منيرة" والدة لـ 10 فتيات تتحدث عن برهن بعد وفاة زوجها

نايف السالم (صدى):
تحدثت مواطنة تدعى " أم منيرة " عن بر بناتها بها بعد وفاة زوجها , حيث أن إحدى بناتها تصطحبها يوميا للمسجد لأداء صلاة التراويح .

وقالت أم منيرة" لدي عشر بنات ، كلهن متدينات وذو أخلاق عالية ويحرصن على طاعتي ويعملن على خدمتي " ، مشيرة إلى أن ' أحدهن تصطحبني إلى المسجد كي أصلي التراويح .

وأضافت أن " أثناء توجهن إلى المسجد ،تحرص ابنتها منيرة على قيادة المركبة ", كما أنها تقوم بإعطائي راتبها.

وعلقت ابنتها منيرة قائلة "في ثالث يوم رمضان تفاجئت أن والدتي لن تصلي التراويح حيث أنها حريصة منذ عشرين عاما على التوجه للمسجد مع والدي للصلاة ، فعرضت عليها الصلاة في المسجد ووجدت منها حماس كبير ، فقومت باصطحابها يوميا إلى المسجد"

وعبرت منيرة عن سعادتها حين تساعد والدتها وتحاول اسعادها بشتى الكرق، مشيرة إلى أن والدتها نموذج للعطاء .

مواطنة
المسجد
التراويح

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
العلم والإيمان . . إن الله على كل شيء قدير
العدناني
هو أكبر ياقوتة في العالم
مطر الاسود
نفهم من كذى ان كل كمرة للساهر هناك كمرة مسلطة باتجاهها للحفاظ عليها من عبث العبثين , يعني لا تسوق فيها ياهذا بنجيبك يعني...
واضح*** وصريح***
الحمد لله على نعمة الاسلام. .Thank God for the blessing of Islam
واضح*** وصريح***
الحمد لله على نعمة الاسلام. .Thank God for the blessing of Islam

أخر الأخبار

سقوط سيارة بمحافظة النماص ونجاة ركابها
سقوط سيارة بمحافظة النماص ونجاة ركابها
منذ 14 دقيقة 1381
مزايا مخفية لا يعرفها أصحاب هواتف آيفون
مزايا مخفية لا يعرفها أصحاب هواتف آيفون
منذ 19 دقيقة 1395
أبرز أسباب وجود ثقل في مقود السيارة
أبرز أسباب وجود ثقل في مقود السيارة
منذ 25 دقيقة 1402
نصائح لمنع انتشار كورونا خلال الرحلات الجوية
نصائح لمنع انتشار كورونا خلال الرحلات الجوية
منذ 30 دقيقة 482
هيئة الأزياء تطلق موقعها الإلكتروني الرسمي
هيئة الأزياء تطلق موقعها الإلكتروني الرسمي
منذ 45 دقيقة 1641
منى السابر تتعرض للانتقادات بسبب إطلالتها الجريئة
منى السابر تتعرض للانتقادات بسبب إطلالتها الجريئة
منذ 49 دقيقة 824
مدى إمكانية القضاء على كورونا من بقائه إلى الأبد
مدى إمكانية القضاء على كورونا من بقائه إلى الأبد
منذ 54 دقيقة 1816
بالفيديو.. إلهام الفضالة: أرفض دخول بناتي مجال التمثيل
بالفيديو.. إلهام الفضالة: أرفض دخول بناتي مجال التمثيل
منذ 59 دقيقة 552
بالفيديو.. حقيقة الاعتماد على جواز سفر كورونا خلال هذا الصيف
بالفيديو.. حقيقة الاعتماد على جواز سفر كورونا خلال هذا الصيف
منذ ساعة 1842
عبداللطيف الحسيني أبرز المرشحين للانضمام إلى الجهاز الفني لـ الهلال
عبداللطيف الحسيني أبرز المرشحين للانضمام إلى الجهاز الفني لـ الهلال
منذ ساعة 1803