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الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف نجران بصواريخ باليستية وطائرات مفخخة

منذ 59 دقيقة
1887
الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف نجران بصواريخ باليستية وطائرات مفخخة

أبو ظبي (صدى):
أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في مدينة نجران، من خلال صواريخ باليستية وطائرات مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لمليشيا الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة، المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفًا فوريًا وحاسمًا لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدًا خطيرًا، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت دولة الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعده الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

الإمارات
الحوثيين

التعليقات

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أحدث التعليقات

سعد الشمري
اعتقد بان مؤهلات نائبة الوزير الدطتوره ايمان افضل وبمراحل من مؤهلات الوزير نفسه ربما مسالة وقت ويطير البوم
اللهو البرى
يظل َمستشفي عسير.. هام في المنطقة.. ومستشفى واقولها بكل صراحة خدماته متقدمة وإنجازاته لاتعد مع انه يشهد ازدحام.. لكنه ينجز اشكر القايمين عليه..
غييييوووورررر
اختلط الحابل بالنابل وماعاد نعرف الصادق من الكاذب ولاحول ولاقوة الا باللله اللهم اصلح احوال المسلمين وانصر المظلومين
عبدالله محمد الشهري
لاشك أن الأب هو أحرص إنسان على مصلحة أبنائه وبناته بالذات مع عدم إغفال بعض الحالات التي يكون فيها الأب غير كفؤ لتربية أبنائه...
اللهو البرى
جبتها من الأخر.. يارايق.

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