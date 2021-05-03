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الدكتورة إيمان المطيري و "الإبراهيم" يعلقان على الثقة الملكية

منذ ساعة
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الدكتورة إيمان المطيري و "الإبراهيم" يعلقان على الثقة الملكية

الرياض (صدى):
رفع معالي الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد - حفظهما الله - على الثقة الملكية بتعيينه وزيراً للاقتصاد والتخطيط، داعياً الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر وأن يعينه على بذل الجهد لما فيه خير الوطن الغالي.

وقال معاليه إن دعم وتمكين القيادة الرشيدة لمنظومة الاقتصاد والتخطيط هي الركيزة الأساس لمواصلة رحلة بناء اقتصاد مزدهر لوطننا الغالي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة".

كما أعربت معالي نائب وزير التجارة الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري العرفان عن الشكر التقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على الثقة الملكية بتعيينها نائبًا لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة

وعبرت الدكتورة المطيري عن عظيم تقديرها وامتنانها للثقة الملكية الغالية، سائلة المولى عز وجل التوفيق والسداد لخدمة هذا الوطن وقيادته وابنائه والإسهام في تعزيز مسيرة العمل التجاري في بلادنا الغالية، ومقدمة شكرها لمعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على الدعم والمساندة، مؤكدةً مواصلة منظومة التجارة العمل بتسارع لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

خادم الحرمين الشريفين
اوامر ملكية
فيصل بن فاضل الإبراهيم
إيمان بنت هباس المطيري

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9497
منذ ساعة
فالنا فال خير - بهذه الوجوه السمحة - وهذه الخبرات الاستراتيجية

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أحدث التعليقات

سعد الشمري
اعتقد بان مؤهلات نائبة الوزير الدطتوره ايمان افضل وبمراحل من مؤهلات الوزير نفسه ربما مسالة وقت ويطير البوم
اللهو البرى
يظل َمستشفي عسير.. هام في المنطقة.. ومستشفى واقولها بكل صراحة خدماته متقدمة وإنجازاته لاتعد مع انه يشهد ازدحام.. لكنه ينجز اشكر القايمين عليه..
غييييوووورررر
اختلط الحابل بالنابل وماعاد نعرف الصادق من الكاذب ولاحول ولاقوة الا باللله اللهم اصلح احوال المسلمين وانصر المظلومين
عبدالله محمد الشهري
لاشك أن الأب هو أحرص إنسان على مصلحة أبنائه وبناته بالذات مع عدم إغفال بعض الحالات التي يكون فيها الأب غير كفؤ لتربية أبنائه...
اللهو البرى
جبتها من الأخر.. يارايق.

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