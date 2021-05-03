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شاهد.. أول صور للحجر الأسود بعد توثيقه بتقنية "فوكس ستاك بانوراما"

منذ 27 دقيقة
1689
شاهد.. أول صور للحجر الأسود بعد توثيقه بتقنية "فوكس ستاك بانوراما"

نايف السالم (صدى):
نشرت رئاسة شؤون الحرمين، أول صور للحجر الأسود بعد توثيقه بتقنية "فوكس ستاك بانوراما".

وقالت رئاسة شؤون الحرمين عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن تقنية "فوكس ستاك بانوراما" يتم فيها تجميع الصور بوضوح مختلف، حتى تنتج لنا صورة واحدة بأكبر دقة.

وأضافت أن تصوير الحجر الأسود استغرق سبع ساعات أنتج 1050 صورة فوكس ستاك بانوراما بدقة 49 ألف ميجا بكسل ومدة معالجة أكثر من 50 ساعة عمل.

وأشارت أن الحجر الأسود، هو نقطة بداية الطواف ومنتهاه، شكله بيضاوي، ولونه أسود مائل إلى الحمرة، وقطره 30 سم، ويقع في الركن الجنوبي الشرقي للكعبة المشرفة من الخارج.

 

 

شؤون الحرمين
الحجر الأسود
تقنية فوكس ستاك بانوراما

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